На режиссёра «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина требуют завести уголовное дело

В российский прокат вышла экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которую снял Михаил Локшин. Издание Readovka обратило внимание, что ранее режиссёр публично осудил начало спeцoпepaции, но тем не менее выпустил кино на деньги из госбюджета. Поэтому претензии возникли не столько к Локшину, сколько к Минкульту и Фонду кино.
фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Однако режиссёру тоже досталось. Общественная организация «Зов народа» обратилась к главам Следственного комитета и ФСБ с просьбой завести на Локшина, который сейчас живёт в США, уголовное дело «за фейки о российской армии», внести его в список террористов и экстремистов, а также ограничить возможность работы в России.
Захар Прилепин, к примеру, отметил, что в этой ситуации вопросов больше к Фонду кино, нежели к самому Локшину: «К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит», — заявил он.
В сети пишут, что вопрос о выделении средств на съёмки оставался за Никитой Михалковым: «Больше всего вопросов тут, кстати, к нашему главному публичному патриоту всея Руси и борцу с «голыми» вечеринками. Именно от него зависело, получит ли режиссёр Локшин бюджетные средства», — отмечают в телеграм-канале «Непринцесса».
Сегодня компания Mars Media, которая занималась продюсированием «Мастера и Маргариты», выпустила заявление. В нём говорится, что работа над фильмом началась ещё пять лет назад, а контракт с Локшиным закончился осенью 2021 года: «Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма. Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма».
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