«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России

Никита Михалков дал
интервью изданию ТАСС, в котором коснулся вопроса об уехавших из России деятелей культуры и шоубизнеса. Как оказалось, отъезд иноагента Семёна Слепакова
режиссёра расстроил.
«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: «Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, всё моё здесь. Я был неправ…» Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет»
, – сказал Михалков.
Он также выразил готовность работать с артистами, которые уезжали, но возвращались, изменив свою точку зрения. Михалков привёл в пример Ирину Горбачёву
, в самом начале выступившую с критикой спeцoпepaции: «Вот есть Ира Горбачёва, которая снималась у нас, играла кошку в «Бременских музыкантах». Она в самом начале выступала против спeцoпepaции. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причём это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю»
.
Никита Михалков заявил, что по сравнению с такими людьми, как Рахманинов и Бунин, уехавшие из России современные артисты сами ничего не сделали — в отличие от тех, кто в эмиграции скучал по родине и создавал шедевры: «Насильно изгнанные из России великие художники всю свою оставшуюся жизнь создавали величайшие произведения, суть которых была — изгнавшая их Россия, любовь к которой у них не затупилась, а наоборот. Что-нибудь из того, что сделали и делают сегодня уехавшие по своей воле, — останется в истории России? Да и вообще в истории. Разве я не прав?»
*Признан в РФ иноагентом
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