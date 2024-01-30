Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Игра в кальмара»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России

30 января
2024 год

Лайфстайл >>
30 января 2024

Никита Михалков дал интервью изданию ТАСС, в котором коснулся вопроса об уехавших из России деятелей культуры и шоубизнеса. Как оказалось, отъезд иноагента Семёна Слепакова режиссёра расстроил.

«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: «Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, всё моё здесь. Я был неправ…» Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет», – сказал Михалков.

«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России

Он также выразил готовность работать с артистами, которые уезжали, но возвращались, изменив свою точку зрения. Михалков привёл в пример Ирину Горбачёву, в самом начале выступившую с критикой спeцoпepaции: «Вот есть Ира Горбачёва, которая снималась у нас, играла кошку в «Бременских музыкантах». Она в самом начале выступала против спeцoпepaции. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причём это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю».

«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России

Никита Михалков заявил, что по сравнению с такими людьми, как Рахманинов и Бунин, уехавшие из России современные артисты сами ничего не сделали — в отличие от тех, кто в эмиграции скучал по родине и создавал шедевры: «Насильно изгнанные из России великие художники всю свою оставшуюся жизнь создавали величайшие произведения, суть которых была — изгнавшая их Россия, любовь к которой у них не затупилась, а наоборот. Что-нибудь из того, что сделали и делают сегодня уехавшие по своей воле, — останется в истории России? Да и вообще в истории. Разве я не прав?»

*Признан в РФ иноагентом
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков
СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта
Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации
персоны
Ирина ГорбачёваНикита МихалковСемён Слепаков
фильмы
Бременские музыкантыДомашний арест

фотографии >>
«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России фотографии
«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России фотографии
«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России фотографии
«Он современный Гоголь»: Никита Михалков сожалеет, что Семён Слепаков* уехал из России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Игра в кальмара»

Скорбим

Виктор Новиков
28 января ушёл из жизни театральный деятель Виктор Новиков.
Вера Молчанова
26 января ушла из жизни актриса Вера Молчанова.

День рождения >>

Александра Бражникова
Юрий Волков
Ирина Гордина
Марина Иванова (II)
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Василий Софронов
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Оливия Колман
Цветана Манева
Ванесса Редгрейв
Дэвид Уэйн
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?