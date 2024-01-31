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Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян

31 января
2024 год

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31 января 2024
30 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Конец славы», в которой известный актёр Слава пытается вернуть утраченную популярность, инсценировав собственные похороны.

Фильм зрителям представили режиссёр Марюс Вайсберг и актёры Павел Деревянко, Сергей Чирков, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Наташа Бардо и другие.

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Марюс Вайсберг и Наташа Бардо

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Павел Деревянко

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Сергей Чирков

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Екатерина Стулова и Максим Лагашкин

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Екатерина Климова

Среди первых зрителей фильма были замечены Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Слава Копейкин, Алексей Чадов, Николай Расторгуев, Гарик Мартиросян, Настасья Самбурская, Олег Гаас, Наталья Рудова, Владимир Яглыч и многие другие.

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Гарик Мартиросян с женой

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Михаил Галустян

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Слава Копейкин

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Алексей Чадов

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Настасья Самбурская

Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян
фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч

«Конец славы» в прокате с 1 февраля 2024 года.

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Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян фотографии
Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян фотографии
Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян фотографии
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