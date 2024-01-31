Похороненный заживо: Павел Прилучный, Екатерина Климова и Гарик Мартиросян

30 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Конец славы»
, в которой известный актёр Слава пытается вернуть утраченную популярность, инсценировав собственные похороны.
Фильм зрителям представили режиссёр Марюс Вайсберг
и актёры Павел Деревянко
, Сергей Чирков
, Екатерина Климова
, Максим Лагашкин
, Александр Ильин
, Наташа Бардо
и другие.
фото: Марюс Вайсберг и Наташа Бардо
фото: Павел Деревянко
фото: Сергей Чирков
фото: Екатерина Стулова и Максим Лагашкин
фото: Екатерина Климова
Среди первых зрителей фильма были замечены Павел Прилучный
и Зепюр Прилучная-Брутян
, Слава Копейкин
, Алексей Чадов
, Николай Расторгуев
, Гарик Мартиросян
, Настасья Самбурская
, Олег Гаас
, Наталья Рудова
, Владимир Яглыч
и многие другие.
фото: Гарик Мартиросян с женой
фото: Зепюр Брутян и Павел Прилучный
фото: Михаил Галустян
фото: Слава Копейкин
фото: Алексей Чадов
фото: Настасья Самбурская
«Конец славы» в прокате с 1 февраля 2024 года.
фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч
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