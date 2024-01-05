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Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации

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5 января 2024

Ирина Горбачёва, сыгравшая кошку в «Бременских музыкантах», дала интервью Мадонне Мур, в котором впервые за два года высказалась о том, как спецоперация отразилась на её жизни и отношениях. В целом, более-менее внимательные люди, регулярно заглядывающие в соцсети актрисы, давно догадались, что Ирина развелась со своим вторым супругом, музыкантом Антоном Савлеповым. После начала спецоперации Ирина активно занималась координацией помощи беженцам, но никаких комментариев и тем более критики в адрес российских властей не озвучивала. За что, естественно, регулярно отхватывала от счастливых обладателей белого пальто.

Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации

По словам Ирины, выбор в пользу России стоил ей брака и огромного количества дружеских связей: «Я не хочу отнекиваться и говорить, что я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своей страны и государства. Я часть любого процесса, который происходит в моей стране. Я выбираю здесь быть и жить. Это, конечно же, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Я понимала, что я делаю, и понимала, что мне прилетит».

Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации

«У меня произошёл развод с моим вторым супругом, и вообще с начала спецоперации по всем фронтам произошёл раздрай. Ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты её любишь, а не потому что так надо. Я не тот человек, кто трубит о том, что эти правы, а эти не правы. Я всё время разбираюсь: почему, почему, почему. Я всегда так жила».
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Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации фотографии
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