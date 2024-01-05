Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации

Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января
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Ирина Горбачёва, сыгравшая кошку в «Бременских музыкантах», дала интервью Мадонне Мур, в котором впервые за два года высказалась о том, как спецоперация отразилась на её жизни и отношениях. В целом, более-менее внимательные люди, регулярно заглядывающие в соцсети актрисы, давно догадались, что Ирина развелась со своим вторым супругом, музыкантом Антоном Савлеповым. После начала спецоперации Ирина активно занималась координацией помощи беженцам, но никаких комментариев и тем более критики в адрес российских властей не озвучивала. За что, естественно, регулярно отхватывала от счастливых обладателей белого пальто.
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