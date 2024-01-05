Сиенна Миллер стала мамой во второй раз

Сказочное дно: 15 лучших фильмов 2023 года
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У 42-летней актрисы Сиенны Миллер и её 27-летнего возлюбленного Оли Грина родилась дочь. На днях папарацци сфотографировали пару на прогулке с новорождённым ребёнком. А знатоки рынка детских товаров даже успели определить стоимость детского рюкзака-переноски, в котором устроился малыш — 3 300 фунторв стерлингов. Для Сиенны это второй ребёнок, она уже воспитывает 10-летнюю дочь Марлоу от Тома Стёрриджа.
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