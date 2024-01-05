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«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

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5 января 2024

За два прошедшие года Никита Кологривый сделал всё, чтобы занять почётное место всеядного артиста, на котором когда-то сидели Куценко и Петров. А те, кто по какому-то недоразумению пропустил фильм «По щучьему велению» и ещё 200 сериалов с участием Никиты, узнали о существовании актёра благодаря его эпизодической роли Кощея в популярном сериале «Слово пацана».

«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

Однако сам Никита провёл на съёмках всего 4 дня и не считает себя частью творческой команды сериала, настаивая на том, что в его богатой фильмографии есть работы поинтереснее и посложнее. А шумиху вокруг сериала называет сильно преувеличенной и раскрученной извне. В эфире подкаста «Без Сменки» Никита честно признался, что большинству актёров (включая его самого) играть там было совершенно нечего. И единственный, кто испытывал там профессиональное напряжение, видимо, мальчик из хорошей семьи Иван Янковский.

«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие, там, от Вани Янковского и ещё кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам на это следует обратить внимание».

Никита признался, что его откровенно раздражает шумиха вокруг сериала, но из его слов как будто бы следует, что ещё большое его раздражает массовое поклонение детворы пригожим дебютантам Рузилю Минекаеву и Леону Кемстачу.

«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

«Мне не нравится, что люди, не разбираясь, хвалят. Безусловно, офигенный сериал, крутой, я рад, что такая популярность, я не ожидал. Но вы что там надели актёрам ореолы гениальности? Это их первый сериал в жизни, ребята! Посмотрите на другие роли, они могут не справиться с ними! А сериал можно снять, подобрав под твою органику роль. Вот и всё. Сложно играть чмо, лоха, того, кого избивают и булят. Героя-красавчика играть очень легко…»

«Я боюсь давать оценки, я считаю, что реакция зрителей очень преувеличена. Очень. Я знаю, сколько выходит других хороших сериалов, о которых вы даже не узнаете, потому что у них нет денег, чтобы вы о них узнали. Чтоб вы понимали, как устроена система: у кого больше денег, о том вы узнаете. Чтобы попасть в эфир, больше 50 лямов надо заплатить, чтобы выйти на какие-то тропы. И вы вот подумайте, как молодая команда, которая написала сериал и выстрадала его, сталкивается со «Словом пацана». Год собирает деньги, кредиты берёт, пытается, и тут тебе отовсюду вдруг про «Слово пацана». И всё, тебе трындец! Меня вот это бесит! Я рос и выстраивал свой путь, чтоб мне теперь все кричали «Кащей»? А параллельно есть куча ребят, которые хотят, чтобы вы их тоже слышали и видели, но пока что вы видите только «Слово пацана»… И Рузиля с Леоном. Хотя работы, как я считаю, не такие-то и пронзительные. Не «Оскар». Пацанам играть пацанов не так-то сложно. Если бы они сыграли аутистов или военных… А это «в натуре, слышь, ты чё» — это сложно что ли? Вы прикалываетесь? Я вам быстренько открою глаза, выскажу за всех тех, кто в протесте этого кипеша».

«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

По Янковскому Никита тоже прошёлся, заметив, что крутизну его персонажа обеспечивали десятки каскадёров и профессиональных драчунов. «Я рад, что встретил там Серегу Базанова (в декабре прошлого года его арестовали по обвинению в убийстве 11-летней давности — прим. ред.), который там дрался с Ваней Янковским. Вот Сергей как раз мастер спорта по кикбоксингу, в отличие от Вани. Такие люди делают так, чтобы вам, девчонки, Ваня Янковский нравился. И вот я, разрядник по боксу, тоже стою и смотрю на это со стороны. Там куча каскадёров прорабатывает эти сцены. Поверьте, это большая иллюзия — эти мужчины крутые».

Прямо пропорционально популярности сериала выросла моральная ответственность творческой группы перед зрителями, которые сочли привлекательной эстетику и принципы подростковых группировок. Поэтому ни одно интервью актёров сериала не обходится без дидактики.

«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

«Всем, кто смотрит и пытается примерить на себя роль крутого пацана — встретимся с вами на видео ваших извинений. Когда получаешь хороших люлей, вся крутость мигом слетает. Мой вам совет: прежде чем исповедовать принципы пацанов, сходите в секцию бокса на один год. И получите пару раз хорошенько по печени и по голове. Придите домой и подумайте: вам лучше поиграть в Fortnite или сходить ещё раз туда? Не ходите никуда, занимайтесь спортом, учитесь в институтах, и не повторяйте этих судеб. Они ни к чему хорошему не привели. Все похожие поступки, которые я совершил, так мне аукнулись, что я тысячу раз просил у тех же людей прощения и каялся. Всё ерунда, нет в этом ничего крутого. Сила в том, чтобы быть человеком, который вообще никому не приносит вреда. Это стоит огромных усилий. А зачмырить кого-то — это легко и всё это от страхов. Ваш покорный слуга проходил это всё».

«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

При этом актёр не согласен с тем, что сериал романтизирует подобный образ жизни. «Я считаю, что у нас сейчас просто время поиска героев. Всем деткам надо знать, к чему стремиться, где искать. Так устроено. Общество приходит в упадок, потом происходят в мире определенные события, все видят, что происходит. И люди задумываются...Мне сказали правильную вещь: мы с вами все нуждаемся в одном общем воспоминании. И поэтому этот сериал так стрельнул. Видимо, сейчас такое время, что нам необходима либо та энергия, либо тот подход людей к проблемам. Либо они похожи сейчас по эмоциональному накалу с нашими. А в принципе, они действительно похожи. Сейчас будет много Вов Адидасов, в каждой семьей сейчас есть Вова Адидас. И вы должны это понимать».
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Леон КемстачНикита КологривыйГоша КуценкоРузиль МинекаевАлександр Петров (IV)
фильмы
По щучьему велениюСлово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана» фотографии
«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана» фотографии
«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана» фотографии
«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана» фотографии
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