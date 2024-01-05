«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»

За два прошедшие года Никита Кологривый
сделал всё, чтобы занять почётное место всеядного артиста, на котором когда-то сидели Куценко
и Петров
. А те, кто по какому-то недоразумению пропустил фильм «По щучьему велению»
и ещё 200 сериалов с участием Никиты, узнали о существовании актёра благодаря его эпизодической роли Кощея в популярном сериале «Слово пацана»
.
Однако сам Никита провёл на съёмках всего 4 дня и не считает себя частью творческой команды сериала, настаивая на том, что в его богатой фильмографии есть работы поинтереснее и посложнее. А шумиху вокруг сериала называет сильно преувеличенной и раскрученной извне. В эфире подкаста «Без Сменки»
Никита честно признался, что большинству актёров (включая его самого) играть там было совершенно нечего. И единственный, кто испытывал там профессиональное напряжение, видимо,
мальчик из хорошей семьи
Иван Янковский.
«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие, там, от Вани Янковского и ещё кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам на это следует обратить внимание»
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Никита признался, что его откровенно раздражает шумиха вокруг сериала, но из его слов как будто бы следует, что ещё большое его раздражает массовое поклонение детворы пригожим дебютантам Рузилю Минекаеву
и Леону Кемстачу
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«Мне не нравится, что люди, не разбираясь, хвалят. Безусловно, офигенный сериал, крутой, я рад, что такая популярность, я не ожидал. Но вы что там надели актёрам ореолы гениальности? Это их первый сериал в жизни, ребята! Посмотрите на другие роли, они могут не справиться с ними! А сериал можно снять, подобрав под твою органику роль. Вот и всё. Сложно играть чмо, лоха, того, кого избивают и булят. Героя-красавчика играть очень легко…»
«Я боюсь давать оценки, я считаю, что реакция зрителей очень преувеличена. Очень. Я знаю, сколько выходит других хороших сериалов, о которых вы даже не узнаете, потому что у них нет денег, чтобы вы о них узнали. Чтоб вы понимали, как устроена система: у кого больше денег, о том вы узнаете. Чтобы попасть в эфир, больше 50 лямов надо заплатить, чтобы выйти на какие-то тропы. И вы вот подумайте, как молодая команда, которая написала сериал и выстрадала его, сталкивается со «Словом пацана». Год собирает деньги, кредиты берёт, пытается, и тут тебе отовсюду вдруг про «Слово пацана». И всё, тебе трындец! Меня вот это бесит! Я рос и выстраивал свой путь, чтоб мне теперь все кричали «Кащей»? А параллельно есть куча ребят, которые хотят, чтобы вы их тоже слышали и видели, но пока что вы видите только «Слово пацана»… И Рузиля с Леоном. Хотя работы, как я считаю, не такие-то и пронзительные. Не «Оскар». Пацанам играть пацанов не так-то сложно. Если бы они сыграли аутистов или военных… А это «в натуре, слышь, ты чё» — это сложно что ли? Вы прикалываетесь? Я вам быстренько открою глаза, выскажу за всех тех, кто в протесте этого кипеша»
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По Янковскому Никита тоже прошёлся, заметив, что крутизну его персонажа обеспечивали десятки каскадёров и профессиональных драчунов. «Я рад, что встретил там Серегу Базанова
(в декабре прошлого года его арестовали по обвинению в убийстве 11-летней давности — прим. ред.), который там дрался с Ваней Янковским. Вот Сергей как раз мастер спорта по кикбоксингу, в отличие от Вани. Такие люди делают так, чтобы вам, девчонки, Ваня Янковский нравился. И вот я, разрядник по боксу, тоже стою и смотрю на это со стороны. Там куча каскадёров прорабатывает эти сцены. Поверьте, это большая иллюзия — эти мужчины крутые»
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Прямо пропорционально популярности сериала выросла моральная ответственность творческой группы перед зрителями, которые сочли привлекательной эстетику и принципы подростковых группировок. Поэтому ни одно интервью актёров сериала не обходится без дидактики.
«Всем, кто смотрит и пытается примерить на себя роль крутого пацана — встретимся с вами на видео ваших извинений. Когда получаешь хороших люлей, вся крутость мигом слетает. Мой вам совет: прежде чем исповедовать принципы пацанов, сходите в секцию бокса на один год. И получите пару раз хорошенько по печени и по голове. Придите домой и подумайте: вам лучше поиграть в Fortnite или сходить ещё раз туда? Не ходите никуда, занимайтесь спортом, учитесь в институтах, и не повторяйте этих судеб. Они ни к чему хорошему не привели. Все похожие поступки, которые я совершил, так мне аукнулись, что я тысячу раз просил у тех же людей прощения и каялся. Всё ерунда, нет в этом ничего крутого. Сила в том, чтобы быть человеком, который вообще никому не приносит вреда. Это стоит огромных усилий. А зачмырить кого-то — это легко и всё это от страхов. Ваш покорный слуга проходил это всё».
При этом актёр не согласен с тем, что сериал романтизирует подобный образ жизни. «Я считаю, что у нас сейчас просто время поиска героев. Всем деткам надо знать, к чему стремиться, где искать. Так устроено. Общество приходит в упадок, потом происходят в мире определенные события, все видят, что происходит. И люди задумываются...Мне сказали правильную вещь: мы с вами все нуждаемся в одном общем воспоминании. И поэтому этот сериал так стрельнул. Видимо, сейчас такое время, что нам необходима либо та энергия, либо тот подход людей к проблемам. Либо они похожи сейчас по эмоциональному накалу с нашими. А в принципе, они действительно похожи. Сейчас будет много Вов Адидасов, в каждой семьей сейчас есть Вова Адидас. И вы должны это понимать».
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