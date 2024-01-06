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Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория

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6 января 2024
4 января на торжественной церемонии вручения наград кинофестиваля в Палм-Спрингс премий удостоились Эмма Стоун за роль в фильме «Бедные-несчастные», Кэри Маллиган за роль в «Маэстро Бернстайн», Киллиан Мёрфи за выразительное молчание в «Оппенгеймере», Грета Гервиг за режиссуру фильма «Барби» и команда фильма «Убийцы цветочной луны», представленная исполнителями главных ролей Леонардо ДиКаприо и Лили Глэдстоун.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Эмма Стоун

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Кэри Маллиган

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Киллиан Мёрфи

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Леонардо ДиКаприо

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Лили Глэдстоун

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Грета Гервиг

Среди гостей премии также были вечно молодой Ленни Кравиц, Сандра О, Марго Робби, ниточка с иголочкой Кирстен Данст и Джесси Племонс, Мерил Стрип, Ева Лонгория, Уиллем Дефо и Марк Руффало.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Сандра О

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Ева Лонгория

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Ленни Кравиц

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Мерил Стрип

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Марго Робби

Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория
фото: Марк Руффало
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фильмы
БарбиБедные-несчастныеОппенгеймерУбийцы цветочной луны

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Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория фотографии
Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория фотографии
Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория фотографии
Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория фотографии
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