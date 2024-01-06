Кинофестиваль в Палм-Спрингс: Эмма Стоун, Кирстен Данст и Ева Лонгория

Спутник телезрителя
6 января, 21:00, Россия 1
Интервью
Актер о работе в новом сериале Ильи Куликова
Спутник телезрителя
3 января, 14:30, Рен-ТВ
Новости кино
А также злоключения каппы, возращение LiSA и новый «Повелитель»
Новости кино
Речь идет об экранизации романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 января, 01:10, СТС
Лайфстайл
Актриса сделала выбор в пользу России и многим это не понравилось
обсуждение >>