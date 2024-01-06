Саша Бортич оправдалась за отсутствие у неё актёрского образования

У одной из самых востребованных актрис российского кино Саши Бортич
нет профильного образования, а обе попытки его получить провалились. Это обстоятельство задевает не только Никиту Кологривого
, который
наговорил лишнего в звёздной лихорадке
в одном из свежих интервью
возмутился необразованными актёрами, которые хотят «прийти, как Бортич», но и обычных зрителей. Оказавшись на гребне очередной волны ненависти, актриса высказалась на эту тему в запретграме, позже добавив, что это никак не связано с интервью Кологривого.
«Да, у меня нет проф. образования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не назвала себя гениальной актрисой.
Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано.
Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Актёрская профессия невероятно зависима, и как актёр будет выглядеть на экране, зависит от работы огромного количества людей, на которых актёр повлиять не в силах. Это опыт. И благодаря ему сегодня, например, я гораздо избирательные, чем даже несколько лет назад. Плюс я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к этим проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно.
Никогда не делала таких заявлений, но это уже становится просто смешно, так что время настало, видимо. Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или через постель. А если уж так хочется приплести мои отношения к моей карьере — для начала сопоставьте даты.
Относиться к игре каждого актёра можно по-разному. Это дело вкуса. Но если вы, досмотрев Фишера до конца, считаете, что это плохо - значит, я х**овая актриса»
.
Чуть позже актриса опубликовала постскриптум в своём телеграм-канале, рассказав историю о некоем легендарном актёре, случайная встреча с которым повысила её самооценку.
«Это было в апреле позапрошлого года. Мы были с подругой в театре, в гардероб пошли уже последние, почти все люди разошлись. И вдруг я вижу человека, которого, я думаю, можно смело назвать легендой. Это актёр, режиссёр и замечательный педагог и мастер. Я просто шепчу подружке: “О боже, это он”. И мы просто стоим в сторонке без всяких намерений. Дальше он поворачивается, замечает меня, говорит своим спутникам «О, это моя любимая». Идёт ко мне. Я в шоке, у меня дрожат коленки.
И потом, мне даже сейчас сложно в это поверить: он очень долго и подробно делал мне комплименты, это было невероятно, это был один из самых ярких моментов моей жизни, мне кажется. Потому что в моей голове такие люди не должны знать кто я, какие уж комплименты!
Кроме того, что он говорил про мои конкретные актёрские работы, он ещё и упомянул моё интервью, где я была, на мой взгляд (из-за зажима и волнения), абсолютнейший дурак. Но он так не подумал. Это было удивительно и необыкновенно.
И сегодня, если кто-то будет опять говорить мне гадости, я просто буду думать о том, что вот тот великий человек говорил мне такие слова. И это меня согреет»
.
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