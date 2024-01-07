Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

Шайа ЛаБаф
всегда был человеком увлекающимся. Съёмки у Триера
, например, увлекли его в мир перфоманса и провокации
, а также в женитьбу на Мии Гот
, которая спустя несколько расставаний и воссоединений родила ему дочь
.
На обратном пути из звёздной болезни, пьянства и хулиганства к очищению от скверны Шайа опять увлёкся. Католическое новостное агенство сообщило
, что актёр принял католичество и подумывает о том, чтобы стать диаконом. А навёла его на эту мысль главная роль в фильме Абеля Феррары «Падре Пио»
.
ЛаБаф вырос в семье еврейки и христианина, так что в его жизни были и крещение, и бар-мицва. Ранее в интервью актёр уже упоминал, что в католичество его потянуло на фоне борьбы с алкоголизмом
и обвинений
во всевозможных формах насилия, которые выдвинула его бывшая девушка Талия Барнетт
.
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