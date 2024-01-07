Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

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Основой для продолжения сериала послужит роман Мика Херрона «Призрачная улица»

«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получат пятый сезон

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Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

А также злоключения каппы, возращение LiSA и новый «Повелитель»