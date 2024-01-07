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Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

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7 января 2024
Шайа ЛаБаф всегда был человеком увлекающимся. Съёмки у Триера, например, увлекли его в мир перфоманса и провокации, а также в женитьбу на Мии Гот, которая спустя несколько расставаний и воссоединений родила ему дочь.

Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

На обратном пути из звёздной болезни, пьянства и хулиганства к очищению от скверны Шайа опять увлёкся. Католическое новостное агенство сообщило, что актёр принял католичество и подумывает о том, чтобы стать диаконом. А навёла его на эту мысль главная роль в фильме Абеля Феррары «Падре Пио».

Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

ЛаБаф вырос в семье еврейки и христианина, так что в его жизни были и крещение, и бар-мицва. Ранее в интервью актёр уже упоминал, что в католичество его потянуло на фоне борьбы с алкоголизмом и обвинений во всевозможных формах насилия, которые выдвинула его бывшая девушка Талия Барнетт.
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№ 2
Виталий Пекарев   8.01.2024 - 02:12
Интересно посмотреть, что у него будет в будущем в актёрской карьере. Мне кажется, что Шайа максимально экстравагантный парень читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   8.01.2024 - 00:44
Мне нравятся такие люди, как Шайа. Они не боятся выглядеть нелепо и не строят имиджи. Захочет он попробовать что-то новое, так он это сделает. Поэтому всегда интересно смотреть за его персоной читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом фотографии
Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом фотографии
Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом фотографии
Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом фотографии
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