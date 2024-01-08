«Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд

Старшая дочь Юлии Пересильд
и Алексея Учителя Анна
неожиданно прославилась на всю Россию вместе с другими молодыми актёрами
сериала «Слово пацана»
, который вызвал настоящее помешательство среди подростков. И конечно же, такая дикая популярность, подогреваемая соцсетями, не может не беспокоить родителей Анны, которые прекрасно оценивают все риски. В интервью Светлане Бондарчук
Юлия Пересильд призналась, что даже после полёта в космос жизнь её семьи не изменилась так, как она изменилась после выхода «Слова пацана». И что это, безусловно, повод для тревоги и бдительности.
«Запросы в одной соцсети по мне (а я в космос летала) — 220 тысяч. Запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Ань?» Ну, мы смеемся дома. После космоса наша жизнь изменилась, но в первую очередь внутри меня. Внешние обстоятельства моей жизни не особенно изменились. А вот после выхода «Слова пацана»… Мы, например, с Аней идём по торговому центру, и знаешь, что происходит? Идут подростки и кричат «Айгуль! Айгуль!» До 3 ночи звонят мне, моему пиар-директору, и просят позвать к телефону Айгуль. Откуда они узнают мой номер, я понятия не имею»
.
«Я оценивала её как взрослую артистку, коллегу свою, потому что я не могла смотреть на неё как на свою дочь, очень тяжёлая тема. И я ей сказала, что это очень хорошо. Что она играет как большая артистка, не имея при этом инструментов, но, видимо, очень внимательно слушая режиссёра, и очень точно выполняя задачи. Это в хорошем смысле скупо по игре, очень всё внутри, я правда в восторге. Не потому что это моя доченька, а потому что это мощная работа с актёрской точки зрения. Конечно, страхов у меня сейчас миллион. Это ящик Пандоры, который мы открыли. Надежда только на её сознательность и на то, что не слетит крыша от всего этого. Это же безумный успех, упавший на девочку, которой 14. Не каждый взрослый это выдержит. Меня вот всё время спрашивают: «Когда вы проснулись знаменитой?» Никогда, у меня такого не было. У меня был долгий тяжёлый путь. А ребята, которые там снимались, они же в одночасье стали суперзвёздами»
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