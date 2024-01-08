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Холли Бэйли впервые стала матерью

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8 января 2024
Холли Бэйли, сыгравшая роль Русалочки в киноадаптации классического мультфильма Disney, впервые стала матерью. 23-летняя актриса родила сына от своего возлюбленного, рэпера DDG.

Холли Бэйли впервые стала матерью

Холли опубликовала фото, на котором держит малыша за ручку, заключённую в браслет с его именем. Сына назвали Хало, от английского halo – «нимб», «сияние»: «Уже несколько дней как наступил новый год, но хочу сказать, что лучшее, что случилось со мной в 2023-м, — это рождение моего сына. Добро пожаловать в мир, мой Хало. Этот мир отчаянно желает узнать тебя», — подписала снимок актриса.

Холли Бэйли впервые стала матерью
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