Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка

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Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»

«Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд

7 января

Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом

А почему бы и нет?