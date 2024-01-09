Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка

Брайан Остин Грин сделал вазэктомию (хирургическая операция по лишению мужчины его репродуктивной функции) после рождения пятого ребёнка. Об этом он рассказал в подкасте iHeart Radio.
«Зейн родился, и я подумал, что пора прикрыть лавочку. У меня уже есть пятеро детей, Сью. Подумай о том, кому ты задаёшь подобный вопрос», – пошутил актёр, отвечая на вопрос поклонницы о том, планируют ли они с невестой иметь детей в будущем. Грин воспитывает сына Кассиуса от отношений с Ванессой Марсил, а также троих сыновей от брака с Меган Фокс. Все его дети стали результатом незапланированных беременностей.
«Забавный момент: вообще-то я не планировал ни одного из своих детей. Каждый раз это было так: «А, ну хорошо. Мы справимся». Я люблю своих детей и не был против рождения ни одного из них, но у меня никогда не было такого опыта, когда ты смотришь на тест на беременность и надеешься, что он будет положительным, готовишься к этому».
фото: Брайан Остин Грин и Шарна Бёрджесс
Шарна Бёрджесс, невеста актёра, которая также присутствовала на записи подкаста, рассказала, что забеременела Зейном, несмотря на противозачаточные меры. Она не стала отрицать, что в будущем снова может стать матерью при помощи альтернативных методов: «Если мы снова на это решимся, я хочу, чтобы мы вместе это планировали, вместе ждали результатов теста, вместе прошли весь этот путь. В таком случае нам, вероятно, придётся прибегнуть к процедуре ЭКО».
Шарна отметила, что благодарна Остину за то, что он сделал вазэктомию, поскольку приём контрацептивов негативно сказывался на её здоровье: «Это прекрасно, что Брайан так поступил, потому что я с ума сходила из-за контрацептивов. Так что я была очень, очень благодарна. Это был важный и прекрасный поступок, который обеспечил комфорт и отсутствие стресса в нашей интимной жизни».
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