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Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка

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9 января 2024
Брайан Остин Грин сделал вазэктомию (хирургическая операция по лишению мужчины его репродуктивной функции) после рождения пятого ребёнка. Об этом он рассказал в подкасте iHeart Radio.

Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка

«Зейн родился, и я подумал, что пора прикрыть лавочку. У меня уже есть пятеро детей, Сью. Подумай о том, кому ты задаёшь подобный вопрос», – пошутил актёр, отвечая на вопрос поклонницы о том, планируют ли они с невестой иметь детей в будущем. Грин воспитывает сына Кассиуса от отношений с Ванессой Марсил, а также троих сыновей от брака с Меган Фокс. Все его дети стали результатом незапланированных беременностей.

«Забавный момент: вообще-то я не планировал ни одного из своих детей. Каждый раз это было так: «А, ну хорошо. Мы справимся». Я люблю своих детей и не был против рождения ни одного из них, но у меня никогда не было такого опыта, когда ты смотришь на тест на беременность и надеешься, что он будет положительным, готовишься к этому».

Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка
фото: Брайан Остин Грин и Шарна Бёрджесс

Шарна Бёрджесс, невеста актёра, которая также присутствовала на записи подкаста, рассказала, что забеременела Зейном, несмотря на противозачаточные меры. Она не стала отрицать, что в будущем снова может стать матерью при помощи альтернативных методов: «Если мы снова на это решимся, я хочу, чтобы мы вместе это планировали, вместе ждали результатов теста, вместе прошли весь этот путь. В таком случае нам, вероятно, придётся прибегнуть к процедуре ЭКО».

Шарна отметила, что благодарна Остину за то, что он сделал вазэктомию, поскольку приём контрацептивов негативно сказывался на её здоровье: «Это прекрасно, что Брайан так поступил, потому что я с ума сходила из-за контрацептивов. Так что я была очень, очень благодарна. Это был важный и прекрасный поступок, который обеспечил комфорт и отсутствие стресса в нашей интимной жизни».
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Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка фотографии
Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка фотографии
Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка фотографии
Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка фотографии
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