Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус», победители которой зачастую берут главные призы на «Оскаре». В этом году вечер запомнился победой «Оппенгеймера»
, поцелуем Тимоти Шаламе
и Кайли Дженнер
, а также жесткой шуткой Кирана Калкина
, получившего премию как лучший актёр телесериала за роль в шоу «Наследники»
, в адрес одного из главных своих конкурентов Педро Паскаля
. Актёр, номинированный за роль в «Одни из нас»
, который пришёл на церемонию со сломанной рукой, шутку оценил и посмеялся. Среди гостей торжественной церемонии были Розамунд Пайк
, Дженнифер Лопес
, Дженнифер Энистон
, Леонардо ДиКаприо
, Кристина Риччи
, Эль Фаннинг
, Хантер Шафер
и многие другие.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Джулианна Мур
фото: Дженнифер Энистон
фото: Риз Уизерспун
фото: Натали Портман
фото: Мерил Стрип
фото: Марго Робби
фото: Леонардо ДиКаприо
фото: Розамунд Пайк
фото: Элизабет Дебики
фото: Эль Фаннинг
фото: Джулия Гарнер
фото: Кристина Риччи
фото: Хантер Шафер
фото: Бри Ларсон
фото: Кэри Маллиган
фото: Киллиан Мёрфи
фото: Эмили Блант
фото: Эмма Стоун
фото: Флоренс Пью
фото: Джиллиан Андерсон
фото: Грета Гервиг
фото: Хелен Миррен
фото: Ленни Кравиц
фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Наташа Лионн
фото: Педро Паскаль
фото: Райан Гослинг
фото: Сара Снук
фото: Тейлор Свифт
фото: Тимоти Шаламе фото: Орландо Блум
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