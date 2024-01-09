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Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо

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9 января 2024
В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус», победители которой зачастую берут главные призы на «Оскаре». В этом году вечер запомнился победой «Оппенгеймера», поцелуем Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, а также жесткой шуткой Кирана Калкина, получившего премию как лучший актёр телесериала за роль в шоу «Наследники», в адрес одного из главных своих конкурентов Педро Паскаля. Актёр, номинированный за роль в «Одни из нас», который пришёл на церемонию со сломанной рукой, шутку оценил и посмеялся. Среди гостей торжественной церемонии были Розамунд Пайк, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо, Кристина Риччи, Эль Фаннинг, Хантер Шафер и многие другие.

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Дженнифер Лопес

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Джулианна Мур

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Дженнифер Энистон

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Риз Уизерспун

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Натали Портман

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Мерил Стрип

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Марго Робби

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Леонардо ДиКаприо

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Розамунд Пайк

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Элизабет Дебики

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Эль Фаннинг

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Джулия Гарнер

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Кристина Риччи

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Хантер Шафер

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Бри Ларсон

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Кэри Маллиган

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Киллиан Мёрфи

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Эмили Блант

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Эмма Стоун

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Флоренс Пью

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Джиллиан Андерсон

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Грета Гервиг

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Хелен Миррен

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Ленни Кравиц

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Дженнифер Лоуренс

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Наташа Лионн

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Педро Паскаль

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Райан Гослинг

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Сара Снук

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Тейлор Свифт

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Тимоти Шаламе

Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо
фото: Орландо Блум
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Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо фотографии
Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо фотографии
Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо фотографии
Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо фотографии
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