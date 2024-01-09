«Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти

что почитать?

Спутник телезрителя «Территория»: За туманом и за запахом тайги 8 января, 22:00, Россия 24

Спутник телезрителя «Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру 6 января, 21:00, Россия 1

Лайфстайл Шайа ЛаБаф принял католичество и планирует стать диаконом А почему бы и нет?

Интервью Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства» Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами

Новости кино Николасу Кейджу исполнилось 60 лет Король мемов и один из самых ярких и неоднозначных актеров современности отмечает юбилей

Новости кино Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити Речь идет об экранизации романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»