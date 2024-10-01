Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова

30 сентября в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера комедии «Говорит Земля!»
о том, как обычный шахтёр начинает слышать голос Земли. В своих речах она призывает остановить загрязнение, иначе человечеству придёт конец. На титрах музыкант Антоха МС
впервые исполнил трек «Одна», который написал специально для фильма. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Ирина Горбачёва
, Антон Филипенко
, Елена Подкаминская
, Степан Девонин
и режиссёр Евгений Корчагин
, а также Аглая Тарасова
, Алёна Водонаева
, Таисия Вилкова
, Маруся Климова
и многие другие.
фото: Ирина Горбачёва
фото: Алёна Водонаева
фото: Елена Подкаминская
фото: Аглая Тарасова и Антон Филипенко
фото: Степан Девонин
фото: Таисия Вилкова
фото: Ирина Безряднова
фото: Маруся Климова
фото: Лиза Шакира
фото: Александр Яцко
фото: Евгений и Светлана Корчагины
В прокате картину «Говорит Земля!» можно будет увидеть уже с 3 октября. А трек «Одна» появится 4 октября на всех музыкальных стримингах.
фото: Антоха МС
«Говорит Земля!». Трейлер №2
обсуждение >>