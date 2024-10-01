Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова

1 октября
2024 год

Лайфстайл >>
1 октября 2024
30 сентября в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера комедии «Говорит Земля!» о том, как обычный шахтёр начинает слышать голос Земли. В своих речах она призывает остановить загрязнение, иначе человечеству придёт конец. На титрах музыкант Антоха МС впервые исполнил трек «Одна», который написал специально для фильма. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Ирина Горбачёва, Антон Филипенко, Елена Подкаминская, Степан Девонин и режиссёр Евгений Корчагин, а также Аглая Тарасова, Алёна Водонаева, Таисия Вилкова, Маруся Климова и многие другие.

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Ирина Горбачёва

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Алёна Водонаева

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Елена Подкаминская

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Аглая Тарасова и Антон Филипенко

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Степан Девонин

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Таисия Вилкова

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Ирина Безряднова

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Маруся Климова

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Лиза Шакира

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Александр Яцко

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Евгений и Светлана Корчагины

Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова
фото: Антоха МС

В прокате картину «Говорит Земля!» можно будет увидеть уже с 3 октября. А трек «Одна» появится 4 октября на всех музыкальных стримингах.

«Говорит Земля!». Трейлер №2
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ирина БезрядноваВиктория БогатырёваТаисия ВилковаАлёна ВодонаеваИрина ГорбачёваСтепан ДевонинБорис ДергачевМарина ЕрмошкинаМаруся КлимоваЕвгений КорчагинАнтон Кузнецов (IV)Матвей ЛыковИлья МалаковЕлена ПодкаминскаяАглая ТарасоваАнтон ФилипенкоЕлизавета ШакираДанила ЯкушевАлександр Яцко
фильмы
Говорит Земля!

фотографии >>
Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова фотографии
Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова фотографии
Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова фотографии
Аллергия: Аглая Тарасова, Ирина Горбачёва и Таисия Вилкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Добрынин
1 октября ушёл из жизни композитор, певец Вячеслав Добрынин.
Адиль Бестыбаев
29 сентября ушёл из жизни композитор Адиль Бестыбаев.
Крис Кристофферсон
28 сентября ушел из жизни актёр, поэт Крис Кристофферсон.

День рождения >>

Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Ольга Рептух
Александра Родина
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Зак Галифианакис
Стефано Дионизи
Бри Ларсон
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Брайан Уиммер
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Афиша кино >>

Хуже всех
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2023
Говорит Земля!
комедия
Россия, 2024
Ужасающий 2
фильм ужасов
США, 2022
Королевство
драма
Россия, 2023
Творение богов
исторический фильм, фэнтези, экранизация
Китай, 2023
Жизнь
драма, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2024
Особенности национальной больницы
трагикомедия
Россия, 2024
Тихое место: Азраэль
боевик, фильм ужасов
США, Эстония, 2024
Учитель, обещавший море
биография, драма
Испания, Канада, 2023
Агент на уикенд
боевик, триллер
Тайвань, Франция, 2024
Другой человек
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Замок дьявола
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram