Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак

30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера международной экшн-драмы KION «Амура»
с Алёной Михайловой
, Юрием Колокольниковым
, Екатериной Вилковой
и Аскаром Ильясовым
в главных ролях. Первые серии сериала про сестёр-близнецов, чьи пути разошлись, первыми посмотрели Ксения Собчак
, Даниил Воробьёв
, Елена Летучая
, Нино Нинидзе
, Юлия Хлынина
, Александра Черкасова
и многие другие звёздные гости.
Перед премьерой сериала зрителям были представлены флагманские оригинальные проекты онлайн-кинотеатра KION, выход которых запланирован на 2025 год. Среди них: комедия «Актёрище»
с Дмитрием Нагиевым
и Антоном Лапенко
, мюзикл «Алиса в стране чудес»
с Анной Пересильд
, Милошем Биковичем
и Паулиной Андреевой
, комедия по мотивам «Трёх сестёр»
с Ларисой Гузеевой
, Павлом Деревянко
и Юлией Александровой
, драма в письмах с фронта «Почтарь»
с Александром Петровым
и многие другие.
фото: Алёна Михайлова
фото: Ксения Собчак
фото: Елена Летучая
фото: Екатерина Вилкова
фото: Нино Нинидзе
фото: Даниил Воробьёв
фото: Юлия Хлынина
фото: Сабина Ахмедова
фото: Екатерина Волкова
фото: Янина Студилина
фото: Алёна Водонаева
фото: Александра Черкасова
фото: Павел Ворожцов
фото: Катя Кабак
Первые серии экшн-драмы «Амура» уже доступны в онлайн-кинотеатре KION.
фото: Владимир Канухин
«Амура». Отрывок
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