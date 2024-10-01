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Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак

1 октября
2024 год

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1 октября 2024

30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера международной экшн-драмы KION «Амура» с Алёной Михайловой, Юрием Колокольниковым, Екатериной Вилковой и Аскаром Ильясовым в главных ролях. Первые серии сериала про сестёр-близнецов, чьи пути разошлись, первыми посмотрели Ксения Собчак, Даниил Воробьёв, Елена Летучая, Нино Нинидзе, Юлия Хлынина, Александра Черкасова и многие другие звёздные гости.

Перед премьерой сериала зрителям были представлены флагманские оригинальные проекты онлайн-кинотеатра KION, выход которых запланирован на 2025 год. Среди них: комедия «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой, комедия по мотивам «Трёх сестёр» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой, драма в письмах с фронта «Почтарь» с Александром Петровым и многие другие.

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Алёна Михайлова

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Ксения Собчак

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Елена Летучая

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Екатерина Вилкова

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Нино Нинидзе

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Даниил Воробьёв

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Юлия Хлынина

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Сабина Ахмедова

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Екатерина Волкова

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Янина Студилина

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Алёна Водонаева

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Александра Черкасова

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Павел Ворожцов

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Катя Кабак

Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
фото: Владимир Канухин

Первые серии экшн-драмы «Амура» уже доступны в онлайн-кинотеатре KION.

«Амура». Отрывок
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Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак фотографии
Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак фотографии
Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак фотографии
Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак фотографии
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