«Мы правда очень разные, нам сложно общаться порой»: Анастасия Уколова о съёмках сериала «Комбинация»

Первые серии сериала «Комбинация», где Анастасия Уколова сыграла роль певицы Алёны Апиной, побили все рекорды по просмотрам на сервисе Wink за текущий год. В интервью журналу «ОК!» актриса призналась, что на площадке женскому коллективу, сыгравшему участниц поп-группы, было непросто.
фото: Кадр со съёмок сериала «Комбинация»
«Нас было шесть девочек, но основной состав: я, Лиза Базыкина, Таня Струженкова и Даша Руденок — мы вчетвером были больше всего вместе. Какое-то время мы притирались. Сначала я больше общалась с Дашей, потому что мы знакомы давно. Потом мы познакомились с Таней. С Лизой у нас большая разница в возрасте, разные интересы — мы из разных поколений: она из нулевых, а я из 90-х...
Это зависит не от количества лет, а от количества накопленного опыта. Мне 30, и с коллегами, которым 36, я такого не чувствую, но с коллегами младше даже на пятилетку действительно замечаю, что мы росли на разных вещах. Я смотрела «Ранетки», Лиза не смотрела. Но это было очень интересно — узнавать друг друга. Мы были все вместе в экспедиции — это нас сблизило».
фото: Кадр со съёмок сериала «Комбинация»
Анастасия отметила, что несмотря на сложности в общении, они с коллегами друг другу понравились: «В Саратове, где у нас был финальный блок съемок, мы вчетвером проводили вместе очень много времени, сидели все в одном вагончике после съемок. Мы правда очень разные, нам сложно общаться порой, но знаешь, что самое важное... мы друг другу нравимся. Поэтому стараемся поддерживать друг друга и радуемся успехам. Это вообще редкость в нашем мире.
У Даши Руденок, например, сейчас вышло два трека: сольный и фит с Никитой Кологривым — это супер! Классно, что это сделала именно Даша! В этом, наверное, и есть дружба и любовь друг к другу, когда вы понимаете, что кто-то из вас может быть в чем-то круче, и это нормально. Разумеется, были какие-то притирки, но в итоге у нас чат в Telegram, где мы обсуждаем всякие непристойности», – призналась актриса.
Анастасия также отметила, что любит, когда всё внимание направлено на неё одну: «В последнее время из меня всякое вылезает... Я стала замечать за собой, что мне важно, чтобы всё было вокруг меня одной. Это какая-то профессиональная деформация. Когда-то хочется быть в команде, когда-то — чтобы всё внимание было приковано к тебе. Я стараюсь вытаскивать себя из этого».
обсуждение >>