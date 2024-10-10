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Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

10 октября
2024 год

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10 октября 2024

С 15 октября к команде ведущих утреннего шоу ТНТ примкнёт участник шоу «Голос» Лео Канделаки. Вставать Лео придётся очень рано, чтобы успеть встретить зрителей уже в 6 утра в компании Ольги Серябкиной, Анатолия Цоя и остальных ведущих шоу. Но, кажется, проблем с ранним подъёмом у артиста не будет: «Я люблю просыпаться рано, поэтому утро – мое любимое время. А со зрителем мне классно быть 24/7 – и в телевизоре, и на радио, и в кино! Я давно работаю ведущим, и очень рад возможности вести утреннее шоу на канале ТНТ».

Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

Ранее Лео уже появлялся на ТНТ как актёр сериала «Постучись в мою дверь в Москве» и как участник проекта «Новая Фабрика звезд». С музыкального проекта Лео ушёл, уступив свое место другому участнику. Позднее в программе «УТРО.ТНТ» Канделаки рассказал о своём участии в шоу, а также о том, что ему хотелось бы попробовать реализоваться в самых разных областях:

Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

«В 21-м веке сложно быть кем-то конкретно. Нужно быть человеком-оркестром! Тут надо – спел, тут надо – провел передачу. Безусловно, где-то в глубине души мне хотелось бы только выступать на сцене, петь песни. Но сегодня, чтобы прорваться, нужно использовать любую возможность».
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Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ» фотографии
Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ» фотографии
Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ» фотографии
Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ» фотографии
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