Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

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С 15 октября к команде ведущих утреннего шоу ТНТ примкнёт участник шоу «Голос» Лео Канделаки. Вставать Лео придётся очень рано, чтобы успеть встретить зрителей уже в 6 утра в компании Ольги Серябкиной, Анатолия Цоя и остальных ведущих шоу. Но, кажется, проблем с ранним подъёмом у артиста не будет: «Я люблю просыпаться рано, поэтому утро – мое любимое время. А со зрителем мне классно быть 24/7 – и в телевизоре, и на радио, и в кино! Я давно работаю ведущим, и очень рад возможности вести утреннее шоу на канале ТНТ».
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