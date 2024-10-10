СМИ: Паулина Андреева ушла от Фёдора Бондарчука полгода назад

В конце сентября в телеграм-каналах появились
слухи о расставании Паулины Андреевой
и Фёдора Бондарчука
, причиной которого, вероятно, стал адюльтер режиссёра с Софьей Синицыной
. Паулина и Фёдор предсказуемо не отреагировали на слухи и не стали ничего комментировать. А вот восходящая звезда «Чистых»
Синицына воспользовалась случаем и устроила в соцсетях смехопанораму.
Меж тем, домыслы и сплетни продолжают множиться. И отважные редакторы «Комсомольской правды»
собрали со слов всеведующих «источников» целую антологию домыслов. Например, некие "друзья" Бондарчука отрицают, что размолвка с Паулиной случилась из-за его измены.
«Просто они слишком разные. Паулина - интроверт, ведёт достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Фёдор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Фёдора, она переживала. А он не прислушался. Привык с юности к богемному образу жизни. А Паулина семейная, тихая».
Со слов "друзей", Паулина и Фёдор стали жить раздельно ещё в апреле: актриса с трёхлетним сыном уехала в родной Петербург, а Фёдор остался в Москве.
"Приятельницы" Паулины не отстают и предлагают свою версию: «Разногласия у них ещё и из-за того, что Паулина не хочет больше сниматься. Считает актерство нестабильной профессией. Паулине ближе работа сценариста и режиссёра, но на это нужно серьёзное финансирование. Ее проект «Актрисы», как говорят, не принёс большой прибыли, и Фёдор не готов рисковать большими бюджетами. Возможно, из-за этого они и разругались»
.
Несмотря на разнообразные версии, все информаторы сходятся в одном: Бондарчук очень переживает и не оставляет попыток отговорить Паулину от расставания.
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