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Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо

10 октября
2024 год

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10 октября 2024
8 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера музыкального игрового фильма «Малышарики. День рождения». Картину зрителям представили исполнитель главной роли Константин Хабенский и другие члены съёмочной группы.

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Константин Хабенский

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Аня Кораблева

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Юлия Немчина

Среди гостей премьеры были Софья Каштанова, Наташа Бардо, Анастасия Стежко, Дарья Калмыкова, Марюс Вайсберг и многие другие.

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Анастасия Стежко

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Дарья Калмыкова

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Максим Траньков

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Марюс Вайсберг

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Наталья Бардо

Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо
фото: Софья Каштанова

«Малышарики. День рождения» в прокате с 10 октября 2024 года.

«Малышарики. День рождения». Тизер-трейлер
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Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо фотографии
Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо фотографии
Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо фотографии
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