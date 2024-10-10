Дополненная реальность: София Каштанова, Константин Хабенский и Наташа Бардо

8 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера музыкального игрового фильма «Малышарики. День рождения»
. Картину зрителям представили исполнитель главной роли Константин Хабенский
и другие члены съёмочной группы.
фото: Константин Хабенский
фото: Аня Кораблева
фото: Юлия Немчина
Среди гостей премьеры были Софья Каштанова
, Наташа Бардо
, Анастасия Стежко
, Дарья Калмыкова
, Марюс Вайсберг
и многие другие.
фото: Анастасия Стежко
фото: Дарья Калмыкова
фото: Максим Траньков
фото: Марюс Вайсберг
фото: Наталья Бардо
«Малышарики. День рождения» в прокате с 10 октября 2024 года.
фото: Софья Каштанова
«Малышарики. День рождения». Тизер-трейлер
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