«Более года назад сын захотел жить со мной»: Павел Прилучный объяснил, почему судится с Агатой Муцениеце

Привыкшая делиться своими прилучными буднями Агата Муцениеце и после развода продолжает держать общественность в курсе своей личной жизни. Летом конфликт Агаты с Павлом Прилучным вышел на новый виток, после того как их общий сын Тимофей выразил желание жить с отцом. То, что желание исходило именно от Тимофея, стало известно буквально на днях со слов Агаты. Которая до этого представляла весь этот процесс как инициативу Прилучного, пытающегося, таким образом, избежать выплаты алиментов.
фото: Агата Муцениеце
В интервью изданию "7 Дней" Прилучный настаивает, что никаким образом не влиял на решение Тимофея, с которым у него в последнее время появилось много «общих мужских интересов». В последнее время Прилучный, действительно, активно привлекает Тимофея к своей работе. Он даже «выбил» сыну первый заработок на съёмочной площадке, пристроив его на должность скрипта.
фото: Павел и Тимофей
«Тимофей и раньше много времени проводил у меня, фактически жил со мной и не только в выходные. Я брал его с собой на съёмки, и театр, на спорт. Это естественно, потому что у нас с ним общие мужские интересы. Более года назад сын захотел жить со мной и когда он озвучил своё желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне категорически отказалась. А после того, как обратилась с иском по алиментам, и вовсе изменила своё решение, но ребёнку ничего не объяснила, Тимофей до сих пор пребывает в недоумении. После подачи иска по алиментам она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной, как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо её желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять».
фото: Тимофей Прилучный
фото: Мия Прилучная
По словам актёра, сын «очень расстроен и не понимает, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания». Актёр также категорически отрицает наличие у него «компромата» на Агату, о котором писали СМИ. «О каком компромате может идти речь в рамках судебного спора? Моя позиция основывается на желании моих детей и предусмотренных законом доказательствах».
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