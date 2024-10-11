Дженна Фишер победила рак груди

50-летняя американская актриса Дженна Фишер
, известная по роли в сериале «Офис»
, победила рак груди. Об этом Дженна рассказала в соцсетях, приурочив свой пост к началу октября — месяца осведомлённости о раке молочной железы.
«Никогда не думала, что буду писать подобные заявления, однако же, вот она я. В прошлом декабре мне диагностировали первую стадию трижды положительного рака молочной железы. После операции, химиотерапии и лучевой терапии я избавилась от рака».
Трижды положительный рак — это агрессивная форма рака молочной железы, но в то же время она очень хорошо поддаётся лечению. В январе у меня была лампэктомия. К счастью, опухоль была удалена вовремя, не успев дать метастазы. Но тем не менее, из-за агрессивности заболевания мне всё равно требовалось пройти курс химиотерапии и радиации, чтобы удостовериться в том, что рак не вернётся. В феврале я начала 12-недельный курс химии, а в июне — 3-недельный курс лучевой терапии. И несмотря на то, что я продолжаю терапию Герцептином и ежедневный приём Тамоксифена, с радостью могу сказать, что чувствую себя прекрасно»
.
Из-за химии у Дженны выпали волосы, но тут на помощь пришли парики и специальные шляпы с волосами. Сейчас актриса готова распрощаться с париками. Своё заявление она сделала, чтобы повысить уровень общественной осведомлённости и мотивировать женщин проходить ежегодные проверки.
обсуждение >>