Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская

10 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма-победителя Каннского фестиваля «Анора». Фильм зрителям представили Дарья Екамасова и Юра Борисов, исполнившие в фильме второстепенные, но важные роли. А также президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая призналась, что покупка прав на прокат этого фильма в России далась ей нелегко. «Ни одна сцена из фильма не вырезана. Юра, Марк и Дарья сами дублировали свои роли. Фильм выйдет в прокат в двух версиях – в дубляже и с субтитрами, так что каждый сможет посмотреть «Анору» так, как захочет», — пообещала Надежда.
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