Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская

11 октября
2024 год

Лайфстайл >>
11 октября 2024
10 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма-победителя Каннского фестиваля «Анора». Фильм зрителям представили Дарья Екамасова и Юра Борисов, исполнившие в фильме второстепенные, но важные роли. А также президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая призналась, что покупка прав на прокат этого фильма в России далась ей нелегко. «Ни одна сцена из фильма не вырезана. Юра, Марк и Дарья сами дублировали свои роли. Фильм выйдет в прокат в двух версиях – в дубляже и с субтитрами, так что каждый сможет посмотреть «Анору» так, как захочет», — пообещала Надежда.

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Юра Борисов и Дарья Екамасова

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Алексей Серебряков

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Надежда Мотина

«Я очень рад, что наш фильм доехал до России и будет прокатываться здесь. Когда мы снимали его, то не думали, что у него будет такой оглушительный успех. Но потом случился Каннский фестиваль и теперь все говорят про номинации на «Оскар». Когда идёшь на такой фильм, то сразу возникают какие-то завышенные ожидания. Не относитесь к нему строго и предвзято, попробуйте просто насладиться им», - посоветовал зрителям Юра Борисов. Среди гостей премьеры были примерно все: Ксения Анатольевна и Константин Богомолов, Аня Чиповская, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Клим Шипенко, Юлия Хлынина, Ольга Сутулова, Алёна Хмельницкая, Дарья Мороз и многие другие.

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Дарья Мороз

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Маргарита Аброськина и Олег Гаас

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Алёна Хмельницкая

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Ольга Сутулова

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Юлия Хлынина

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Клим Шипенко

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Алёна Михайлова

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Михаил Лабковский

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Софья Озерова и Роман Евдокимов

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Лев Зулькарнаев

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Влад Лисовец

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Лиза Шакира

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Маруся Фомина

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Ингрид Олеринская

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Виктория Толстоганова

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Яна Чурикова

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Макс Стоянов

Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская
фото: Иван Добронравов

«Анора» в прокате с 17 октября 2024 года.

«Анора»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Маргарита АброськинаСарик АндреасянСофья АржаныхСабина АхмедоваЕлизавета БазыкинаТамара Богданова (II)Константин БогомоловАнна БогомоловаЮра БорисовИгорь ВерникОлег ГаасСофья ГершевичСергей ГилёвАлександр ГорчилинПолина ДенисоваЮлия ДжулайРубен ДишдишянИван ДобронравовАлёна ДолецкаяРоман ЕвдокимовДарья ЕкамасоваЛев ЗулькарнаевЛеон КемстачАлександра КиселеваЛиза КлимоваЮрий КоробейниковВлад ЛисовецАнна МеликянАлёна МихайловаДарья МорозЕлизавета МорякНадежда МотинаАлина НасибуллинаСофья ОзероваИнгрид ОлеринскаяАнтон РогачёвАлексей СеребряковКсения СобчакДанил СтекловМаксим СтояновОльга СутуловаВиктория ТолстогановаКсения ТрейстерМария ФоминаИрина ХакамадаЮлия ХамитоваЮлия ХлынинаАлёна ХмельницкаяДмитрий ЧеботарёвАнна ЧиповскаяЯна ЧуриковаЕлизавета ШакираАнна ШевчукКлим ШипенкоМарк Эйдельштейн
фильмы
Анора

фотографии >>
Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская фотографии
Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская фотографии
Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская фотографии
Безумно богатые русские: Ксения Собчак, Дарья Мороз и Аня Чиповская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Богдан Сташкив
7 октября в автокатастрофе погиб певец Богдан Сташкив.
Иона Андронов
7 октября ушел из жизни журналист, писатель Иона Андронов.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Тамара Уржумова
Массимо Гини
Анри Гисоль
Хью Джекман
Моника Дрыль
Рафал Заверуха
Фабио Сартор
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Лермонтов
биография
СССР, 1986
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram