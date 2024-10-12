«Готова была неделю голодать»: Ирина Горбачёва о фанатизме и борьбе за справедливость

Экуменизм Ирины Горбачёвой
давно уже стал неотъемлемой частью её образа, постепенно вытесняя из коллективной памяти её уморительные скетчи в запретграме. Теперь Ирина сливается со Вселенной, уходит в ретрит и рефлексирует на бесконечном пути Познания Себя. Впрочем, тяга к самокопанию у актрисы была с детства, и театральный вуз стал для неё первой лабораторией психоанализа.
«Все артисты — своего рода психологи. И чем больше я общаюсь с ними, тем больше понимаю, что это глубоко травмированные, закомплексованные люди, которым надо лечиться. Но наши травмы и приводят в это поле игры, в котором можно это прожить, прорефлексировать, отсмеять. Стендап-комики тоже делают так — вытаскивают всё больное наружу. Становится ли им легче от этого? Да, становится. Меняются ли они после этого? Да, определенно. В последние годы у меня пошли истории, связанные с духовными практиками, с узнаванием разных течений. Несмотря на то, что я крещеная, внутри себя я многоконфессиональная. Наш мир настолько большой и настолько разный, что сказать, что есть что-то одно и оно сугубо правильное, — это как сказать, что в организме нет ничего важнее сердца, всё остальное второстепенно. Все органы взаимосвязаны и несут абсолютно разные функции. Мы сами из этого сотканы — из многих разностей в одном теле. Это же вообще фантастика! А у нас ещё есть понятия сознания, души, духа, высшего «я». Это настоящий космос, в этом разбираться и разбираться. Мне иногда говорят: «Сколько можно в себе копаться, может, ты присядешь?»
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Актриса также призналась, что переросла юношеский максимализм и желание страдать за правое дело. «Мне кажется, я уже изжила из себя ту хорошую девочку, которая всегда защищает справедливость. Я долгое время была горящей максималисткой, от этого страдала, подсознательно понимая, что это неправильная дорога. Дорога, которая может быть разрушающей и пагубной для меня в первую очередь. Я знаю свой темперамент: если бы я и дальше была такая упертая, то уже раз пять посидела бы в тюрьме за всё что угодно. Я человек увлекающийся. Раньше мне было достаточно услышать условное «наших бьют» — всё, я уже была готова привязывать себя к какому-то зданию или дереву и неделю голодать. У меня были такие мысли, реально»
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