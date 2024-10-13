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На коне: Кевин Спейси вернулся к съёмкам

13 октября
2024 год

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13 октября 2024
Кевин Спейси вернулся к съёмкам. Впервые после громкого скандала, история которого тянется ещё с 2017 года, актёр оказался на съёмочной площадке. В социальных сетях он поделился фотографией, на которой позирует верхом на лошади посреди пустынного пейзажа Феникса.

На коне: Кевин Спейси вернулся к съёмкам

«Немного побит жизнью, но снова в седле», – иронично подписал фотографию актёр. Летом прошлого года Спейси оправдали по всем пунктам обвинения. За годы судебных разбирательства потери актёра оказались невосполнимыми: ему пришлось продать дом, чтобы выплатить компенсацию, которую потребовали продюсеры «Карточного домика» на фоне всеобщей «отмены» актёра.
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