На коне: Кевин Спейси вернулся к съёмкам

Кевин Спейси
вернулся к съёмкам. Впервые после громкого скандала
, история которого тянется ещё с 2017 года, актёр оказался на съёмочной площадке. В социальных сетях он поделился фотографией, на которой позирует верхом на лошади посреди пустынного пейзажа Феникса.
«Немного побит жизнью, но снова в седле»
, – иронично подписал фотографию актёр. Летом прошлого года Спейси оправдали
по всем пунктам обвинения. За годы судебных разбирательства потери актёра оказались невосполнимыми: ему пришлось продать
дом, чтобы выплатить компенсацию, которую потребовали продюсеры «Карточного домика»
на фоне всеобщей «отмены» актёра.
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