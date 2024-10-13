«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме

Совсем скоро Маша Мацель
выпустит свой первый сольный альбом, в который войдут семь треков и клип на песню «Спящая». Альбом выйдет от имени Grata – своеобразного альтер эго актрисы, «принцессы, которая живёт в лесу и не говорит, так как ей легче петь». В интервью журналу Собака.ru
Маша рассказала о концептуальной и музыкальной составляющей альбома.
«Мне через пение проще всегда было выражаться. Я стала это понимать с возрастом. Правда чувствую себя гораздо увереннее и свободнее, когда пою, а не просто говорю. Почему принцесса, сказки и волшебный мир? Потому что музыка для меня напрямую связана с детством. И я хочу благодаря сказкам как будто оставить это чистым и нетронутым: под надежной охраной. Форма сказки позволяет не делать масштабный продюсерский проект, не думать, как бы на этом заработать или превратить в источник хайпа. Работа в кино дает мне в этом смысле творческую свободу. Я могу назваться Grata, а не Маша Мацель, и просто вынести наружу все в том же виде, как это есть у меня внутри»
, – рассказала актриса.
Альбом тоже будет называться Grata. В него войдут семь композиций и клип на песню «Спящая», который Маша снимала весной в Армении: «Это моя боль, как долго мы его с моим молодым человеком, Лариком, монтируем, так как все делаем сами. Клип также сказочный, в каком-то смысле грустный, но со светлым концом. Первые синглы планируются в октябре, как и клип. А альбом выйдет уже, наверное, в ноябре. Он уже записан и сейчас сводится. Очень хочется успеть до зимы.Grata будет полностью мой сольный альбом. Для одного трека музыку написал Паша Додонов, композитор «Отпуска в октябре», но все остальные песни — моего авторства. И музыка, и тексты. А аранжировать их помог мой друг и потрясающий композитор Родя Аверьянов. Но вообще на пути к альбому мне очень много людей помогли превратить заметки и аудиозаписи на телефоне в то, что есть сейчас»
.
Музыкальный жанр дебютного альбома Маша охарактеризовала как «микс русских романсов и современной электроники в духе Бьорк»
: «У меня скорее не песни, а стихи на музыку. Конечно, я их пою, но текст первоочередно важен. Строчку вроде «Я расплываюсь, как шоколадка» я бы никогда не написала, просто потому что зануда в этом смысле. Хотя ничего против песни и исполнительницы не имею. Мы недавно обсуждали с друзьями и пришли к тому, что я делаю шансон. Но не в понимании Михаила Круга, а французский шансон»
.
Также Маша рассказала, что сама слушает из музыки: «Я ужасный меломан — перевариваю и перерабатываю вообще все. В детстве слушала много рэпа, старый американский рок, который папа включал. Но, кстати, на 90 % это была иностранная музыка. Даже песни в школе я писала на английском — не совсем понимала, как русский язык ложится на мелодии. Когда я решила вернуться к музыке, то поняла, что писать хочу на русском. Поэтому теперь в моем плейлисте Скриптонит, Хаски, Zoloto. Slava Marlow вообще мой краш. Недавно я случайно попала на концерт Saluki, и меня восхитили уровень его саундпродакшна, дизайна и как вообще устроены песни, какие они странные и нестандартные. Люблю «масло черного тмина» — знаю его наизусть. Нравится несколько треков у группы «Обстоятельства». Сейчас пытаюсь вспомнить певиц, но я к ним скептически, что ли, отношусь, как к конкуренткам. Поэтому строго оцениваю девчонок-исполнительниц»
.
обсуждение >>