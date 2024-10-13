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«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме

13 октября
2024 год

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13 октября 2024
Совсем скоро Маша Мацель выпустит свой первый сольный альбом, в который войдут семь треков и клип на песню «Спящая». Альбом выйдет от имени Grata – своеобразного альтер эго актрисы, «принцессы, которая живёт в лесу и не говорит, так как ей легче петь». В интервью журналу Собака.ru Маша рассказала о концептуальной и музыкальной составляющей альбома.

«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме

«Мне через пение проще всег­да было выражаться. Я стала это по­нимать с возрастом. Правда чувствую себя гораздо увереннее и свободнее, когда пою, а не просто говорю. Почему принцесса, сказ­ки и волшебный мир? Потому что музыка для меня напрямую связана с детством. И я хочу благода­ря сказкам как будто оставить это чистым и не­тронутым: под надежной охраной. Форма сказки позволяет не делать масштабный продюсер­ский проект, не думать, как бы на этом зарабо­тать или превратить в источник хайпа. Работа в кино дает мне в этом смысле творческую сво­боду. Я могу назваться Grata, а не Маша Ма­цель, и просто вынести наружу все в том же виде, как это есть у меня внутри», – рассказала актриса.

«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме

Альбом тоже будет называться Grata. В него войдут семь композиций и клип на песню «Спящая», который Маша снимала весной в Армении: «Это моя боль, как долго мы его с моим мо­лодым человеком, Лариком, монтируем, так как все делаем сами. Клип также сказочный, в каком-то смысле грустный, но со светлым кон­цом. Первые синглы планируются в октябре, как и клип. А альбом выйдет уже, наверное, в ноябре. Он уже записан и сейчас сводится. Очень хочется успеть до зимы.Grata будет полностью мой сольный альбом. Для одного трека музыку написал Паша Додо­нов, композитор «Отпуска в октябре», но все остальные песни — моего авторства. И музыка, и тексты. А аранжировать их помог мой друг и потрясающий композитор Родя Аверьянов. Но вообще на пути к альбому мне очень мно­го людей помогли превратить заметки и аудиозаписи на телефоне в то, что есть сейчас».

Музыкальный жанр дебютного альбома Маша охарактеризовала как «микс русских романсов и современной электроники в духе Бьорк»: «У меня скорее не песни, а стихи на музыку. Конечно, я их пою, но текст первоочередно важен. Строчку вроде «Я расплываюсь, как шоколадка» я бы никогда не написала, про­сто потому что зануда в этом смысле. Хотя ничего против песни и исполнительни­цы не имею. Мы недавно обсуждали с дру­зьями и пришли к тому, что я делаю шан­сон. Но не в понимании Михаила Круга, а французский шансон».

«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме

Также Маша рассказала, что сама слушает из музыки: «Я ужасный меломан — перевариваю и перерабатываю вообще все. В детстве слуша­ла много рэпа, старый амери­канский рок, который папа вклю­чал. Но, кстати, на 90 % это была иностранная музыка. Даже песни в школе я писала на английском — не совсем понимала, как русский язык ложит­ся на мелодии. Когда я решила вернуть­ся к музыке, то поняла, что писать хочу на русском. Поэтому теперь в моем плей­листе Скриптонит, Хаски, Zoloto. Slava Marlow вообще мой краш. Недавно я слу­чайно попала на концерт Saluki, и меня восхитили уровень его саундпродак­шна, дизайна и как вообще устроены пес­ни, какие они странные и нестандартные. Люблю «масло черного тмина» — знаю его наизусть. Нравится несколько треков у группы «Обстоятельства». Сейчас пыта­юсь вспомнить певиц, но я к ним скепти­чески, что ли, отношусь, как к конкурент­кам. Поэтому строго оцениваю девчонок-исполнительниц».
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«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме фотографии
«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме фотографии
«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме фотографии
«Я делаю шансон»: Маша Мацель рассказала о первом сольном альбоме фотографии
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