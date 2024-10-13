Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность»

Одновременно с сериалом «Фарма»
, в котором Марк Эйдельштейн
сыграл подростка с синдромом Дюшенна, у актёра вышел первый сольный альбом «Вечная искренность» под сценическим псевдонимом Марк Э. О нём Марк рассказал в интервью журналу Собака.ru
.
«Аранжировки мне сделали андеграундные талантливейшие ребята из «Правда Records». А стихи написаны в соавторстве с моим лучшим другом Гришей Мильштейном, он поэт, очень крутой. С Гришей мы с детства делаем рэп, где-то с шестого класса собираемся и записываем песни на диктофон. Назывались ПСУФ — «парень с улицы Фруктовой» — и XGM — «хороший гуманитарий Марк». С ним мы показали в нижегородской галерее Futura музыкальный перформанс «Бред¿»: читали под метроном заритмованные тексты — подслушанные нами разговоры людей. Такой протовербатим»
, – рассказал Марк. Актёр отметил, что даже при сильной занятости, можно найти время на дело, который действительно горишь: «Я столкнулся с тем, что время резиновое. Когда ты чего-то действительно хочешь, все находится»
.
А плейлист самого Марка состоит как из песен выпускника театральной мастерской, так и треков флоридского рэпера: «Люблю петербургского рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Андрея Котика, музыканта и выпускника мастерской Брусникина, актера Театра Наций и МХТ им. Чехова. Переслушиваю первые альбомы ЛСП, особенно песню «Метеоритный дождь». Еще XXXTentacion переслушиваю»
.
Одновременно с альбомом Марка планируется
выпуск дебютного альбома его коллеги Марии Мацель
(с которой они, кстати, родились в один день). Пока Марк и Маша ехали на съёмку для журнала, они слушали музыку друг друга: «У нее получилось чудесно — такая хорошая музыка, знаешь, которая прямо меняет атмосферу»
. А вот про альбом Марка Маша ничего не сказала: «Она сказала, что хочет спать, и уснула. За это я особенно люблю Машу»
.
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