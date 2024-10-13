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Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность»

13 октября
2024 год

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13 октября 2024
Одновременно с сериалом «Фарма», в котором Марк Эйдельштейн сыграл подростка с синдромом Дюшенна, у актёра вышел первый сольный альбом «Вечная искренность» под сценическим псевдонимом Марк Э. О нём Марк рассказал в интервью журналу Собака.ru.

Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность»

«Аранжировки мне сделали андеграунд­ные талантливейшие ребята из «Правда Records». А стихи написаны в соавторстве с моим лучшим другом Гришей Мильштейном, он поэт, очень крутой. С Гришей мы с детства делаем рэп, где-то с шесто­го класса собираемся и записываем песни на диктофон. Назывались ПСУФ — «па­рень с улицы Фруктовой» — и XGM — «хороший гуманитарий Марк». С ним мы показали в нижегородской галерее Futura музыкальный перформанс «Бред¿»: чи­тали под метроном заритмованные тек­сты — подслушанные нами разговоры лю­дей. Такой протовербатим», – рассказал Марк. Актёр отметил, что даже при сильной занятости, можно найти время на дело, который действительно горишь: «Я столкнулся с тем, что время резино­вое. Когда ты чего-то действительно хо­чешь, все находится».

Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность»

А плейлист самого Марка состоит как из песен выпускника театральной мастерской, так и треков флоридского рэпера: «Люблю пе­тербургского рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Андрея Котика, музыканта и выпускни­ка мастерской Брусникина, актера Теа­тра Наций и МХТ им. Чехова. Переслушиваю первые альбомы ЛСП, особенно песню «Метеоритный дождь». Еще XXXTentacion переслушиваю».

Одновременно с альбомом Марка планируется выпуск дебютного альбома его коллеги Марии Мацель (с которой они, кстати, родились в один день). Пока Марк и Маша ехали на съёмку для журнала, они слушали музыку друг друга: «У нее получилось чудесно — такая хоро­шая музыка, знаешь, которая прямо меня­ет атмосферу». А вот про альбом Марка Маша ничего не сказала: «Она сказала, что хочет спать, и уснула. За это я особенно люблю Машу».
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Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность» фотографии
Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность» фотографии
Марк Эйдельштейн рассказал о дебютном альбоме «Вечная искренность» фотографии
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