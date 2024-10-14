Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов

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«Готова была неделю голодать»: Ирина Горбачёва о фанатизме и борьбе за справедливость

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Индонезийская кинофантастика: супергероика Джоко Анвара, запрещенная романтика и нео-нуар с Резой Рахадьяном

Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи