Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов

Аарон Тейлор-Джонсон признан самым красивым мужчиной в мире
Пропорции лица актёра идеальны на 93%
16 комментариев
11 октября в кинотеатре «Москино Космос» состоялась светская премьера фильма «Про мою маму и про меня» о непростых, но ироничных взаимоотношениях матери и взрослеющей дочи-подростка. История переносит зрителей из СССР конца 70-х годов в наши дни и обратно. Картину гостям представили актёры Нонна Гришаева, Екатерина Гонтаренко, Георгий Дронов и Матвей Семёнов, режиссёр Дмитрий Губарев, а также автор одноимённой пьесы, поэт и драматург Елена Исаева.
обсуждение >>