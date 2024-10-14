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Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов

14 октября
2024 год

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14 октября 2024

11 октября в кинотеатре «Москино Космос» состоялась светская премьера фильма «Про мою маму и про меня» о непростых, но ироничных взаимоотношениях матери и взрослеющей дочи-подростка. История переносит зрителей из СССР конца 70-х годов в наши дни и обратно. Картину гостям представили актёры Нонна Гришаева, Екатерина Гонтаренко, Георгий Дронов и Матвей Семёнов, режиссёр Дмитрий Губарев, а также автор одноимённой пьесы, поэт и драматург Елена Исаева.

Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов
фото: Нонна Гришаева с семьей

Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов
фото: Георгий Дронов

Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов
фото: Матвей Семёнов, Алиса Прохорова, Екатерина Гонтаренко

Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов
фото: Дмитрий Юшин и Дмитрий Губарев

Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов
фото: Елена Исаева

В широкий прокат фильм «Про мою маму и про меня» выходит 17 октября.

«Про мою маму и про меня»
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№ 1
Киноман1985   14.10.2024 - 22:47
писать нечего, серость в плане людей и фильма. читать далее>>
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Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов фотографии
Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов фотографии
Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов фотографии
Дочки-матери: Нонна Гришаева, Георгий Дронов и Матвей Семёнов фотографии
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