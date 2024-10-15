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«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым

15 октября
2024 год

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15 октября 2024

За последние два года математик, писатель и режиссёр-постановщик БДТ Роман Михайлов выпустил шесть киноработ и продолжает пополнять свою метавселенную новыми смыслами и свежими лицами. Так, среди актёров последних двух фильмов – «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица» – можно увидеть Марка Эйдельштейна, которого с Михайловым свела Мария Мацель, главная героиня одной из его сновиденческих картин «Отпуск в октябре». В интервью для журнала Собака.ru Маша и Марк рассказали, почему работу с Михайловым сравнивают с пребыванием в секте (которые Рома, кстати, отдельно изучал).

«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым
фото: Кадр из фильма «Отпуск в октябре»

«Все смеются, что у Михай­лова секта. Конечно, это совсем не так, но Рома — человек, который умеет притяги­вать других, заряжать, придавать им смысл. И речь не только об артистах, во всех его фильмах практически не меняется команда: от оператора Леши Родионова до продюсера Юли Витязевой. Потому что с ним просто интересно работать. Если складывается, все всегда соглашаются», – сказала Маша.

Работа с Ромой помогла актрисе обратить фокус внимания на себя и услышать внутренний голос: «Я стала в принципе больше понимать, чего мне хочется. Потому что Рома дает большую свободу не только в том, как ты сыграешь свою роль, а в це­лом. Он всех заставляет почувство­вать себя особенными. Рома не пыта­ется сделать из людей тех, кем они не являются, а видит в них самое чест­ное и сокровенное. Когда с ним обща­ешься и работаешь, то обращаешься к своим желаниям и внутреннему го­лосу».

«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым
фото: Кадр из фильма «Отпуск в октябре»

В «Надо снимать филь­мы о любви» героиня Мацель эффектно бреет голову прямо на камеру, а за кадром Марк шутит, что теперь у неё типаж Юры Борисова (который тоже появлялся в фильмах Михайлова). В интервью Маша рассказала, как ей пришла идея избавиться от волос: «Мы с Ромой подумали, что надо сде­лать в «Жар-птице» что-то странное. И я сама предложила, что буду там лы­сой и молчать. Мне всегда хотела по­бриться, к тому же на тот момент мои волосы были не особо живые — для разных ролей я делала биозавивки, кра­силась в красный. В «Надо снимать филь­мы о любви» просто задокументировали, как это происходило. Клево, что это оста­лось в веках. Мне кажется, люди подменяют поня­тия. Обычно налысо бреются, ког­да трансформационный период уже происходит. Ты уже другой и фик­сируешь это через волосы, а не наоборот: стрижешься под ноль и из-за этого якобы меняешься. Я не особо почувствовала что-то новое: мне было некомфортно первое время, пока я была совсем лысая. Странные ощущения — как буд­то ты пацаненок. Волосы начали отрас­тать — и я стала спокойнее».

«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым
фото: Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым
фото: Юра Борисов в фильме «Отпуск в октябре»

«Вся «Жар-птица» — это ритуальное про­странство, родившееся во снах у Ромы. Не­возможно объяснить, про что этот фильм, он абсолютно непересказываемый. Это не совсем совет, а скорее свет, который дает Рома. Нам. Два года назад я прочитал его роман «Дождись лета и посмотри, что будет» — и пропал. Я знал, что моя любовь по фильму «Стра­на Саша» Маша Мацель вовсю снимает­ся у Ромы, и попросил ее нас познакомить. Я так никогда не делаю, как будто это на­силие над реальностью, будто все долж­но складываться само. Но моя интуитивная потребность в Роме была настолько мощ­ная, что я решил ему написать. Маша скинула мне контакт, но предупредила, что с ним очень сложно познакомиться в це­лом, а уж посредством соцсетей или смс — вообще нереально. Но Рома ответил, а по­том меня позвали к нему на пробы.

«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым
фото: Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

Я приехал в Москву, там в старом здании Дома кино собралась целая толпа талант­ливых подростков, многие были знакомы друг с другом. Мы должны были играть разные импровизированные ситуации из абстрактного мира историй Ромы. На­пример, затереть за раз­ницу между зоной и психушкой с Федором Лавровым или выпро­сить день­ги у Фрола Фроло­ва, а тот должен был, напри­мер не дать. Конечно, у меня совсем не по­лучилось. Я был очень мимо и не понимал, что делать. Со мной пробо­вался Олег Чугунов. С Олегом в паре был какой-то пацан, который говорил что-то типа «блин, дай денег, нам очень надо, мы вернем», а Фрол ему что-то очень жест­кое и по понятиям отвечал. Сцена шла око­ло пяти минут, и Олег за это время не ска­зал ни слова. И был так точен и правдив, что его утвердили. Я очень люблю задавать ему вопро­сы. Он как оракул, только на­оборот. К оракулу нужно осоз­нанно подходить, а к Роме чем более бессознательно, тем интереснее будет ответ», – рассказал о знакомстве и работе с Михайловым Марк.
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фильмы
Жар-птицаНадо снимать фильмы о любвиОтпуск в октябреСтрана Саша
театры
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«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым фотографии
«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым фотографии
«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым фотографии
«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым фотографии
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