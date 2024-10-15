«Все шутят, что у него секта»: Маша Мацель и Марк Эйдельштейн о работе с Романом Михайловым

За последние два года математик, писатель и режиссёр-постановщик БДТРоман Михайлов выпустил шесть киноработ и продолжает пополнять свою метавселенную новыми смыслами и свежими лицами. Так, среди актёров последних двух фильмов – «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица» – можно увидеть Марка Эйдельштейна, которого с Михайловым свела Мария Мацель, главная героиня одной из его сновиденческих картин «Отпуск в октябре». В интервью для журнала Собака.ru Маша и Марк рассказали, почему работу с Михайловым сравнивают с пребыванием в секте (которые Рома, кстати, отдельно изучал).
фото: Кадр из фильма «Отпуск в октябре»
«Все смеются, что у Михайлова секта. Конечно, это совсем не так, но Рома — человек, который умеет притягивать других, заряжать, придавать им смысл. И речь не только об артистах, во всех его фильмах практически не меняется команда: от оператора Леши Родионова до продюсера Юли Витязевой. Потому что с ним просто интересно работать. Если складывается, все всегда соглашаются», – сказала Маша.
Работа с Ромой помогла актрисе обратить фокус внимания на себя и услышать внутренний голос: «Я стала в принципе больше понимать, чего мне хочется. Потому что Рома дает большую свободу не только в том, как ты сыграешь свою роль, а в целом. Он всех заставляет почувствовать себя особенными. Рома не пытается сделать из людей тех, кем они не являются, а видит в них самое честное и сокровенное. Когда с ним общаешься и работаешь, то обращаешься к своим желаниям и внутреннему голосу».
фото: Кадр из фильма «Отпуск в октябре»
В «Надо снимать фильмы о любви» героиня Мацель эффектно бреет голову прямо на камеру, а за кадром Марк шутит, что теперь у неё типаж Юры Борисова (который тоже появлялся в фильмах Михайлова). В интервью Маша рассказала, как ей пришла идея избавиться от волос: «Мы с Ромой подумали, что надо сделать в «Жар-птице» что-то странное. И я сама предложила, что буду там лысой и молчать. Мне всегда хотела побриться, к тому же на тот момент мои волосы были не особо живые — для разных ролей я делала биозавивки, красилась в красный. В «Надо снимать фильмы о любви» просто задокументировали, как это происходило. Клево, что это осталось в веках. Мне кажется, люди подменяют понятия. Обычно налысо бреются, когда трансформационный период уже происходит. Ты уже другой и фиксируешь это через волосы, а не наоборот: стрижешься под ноль и из-за этого якобы меняешься. Я не особо почувствовала что-то новое: мне было некомфортно первое время, пока я была совсем лысая. Странные ощущения — как будто ты пацаненок. Волосы начали отрастать — и я стала спокойнее».
фото: Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»
фото: Юра Борисов в фильме «Отпуск в октябре»
«Вся «Жар-птица» — это ритуальное пространство, родившееся во снах у Ромы. Невозможно объяснить, про что этот фильм, он абсолютно непересказываемый. Это не совсем совет, а скорее свет, который дает Рома. Нам. Два года назад я прочитал его роман «Дождись лета и посмотри, что будет» — и пропал. Я знал, что моя любовь по фильму «Страна Саша» Маша Мацель вовсю снимается у Ромы, и попросил ее нас познакомить. Я так никогда не делаю, как будто это насилие над реальностью, будто все должно складываться само. Но моя интуитивная потребность в Роме была настолько мощная, что я решил ему написать. Маша скинула мне контакт, но предупредила, что с ним очень сложно познакомиться в целом, а уж посредством соцсетей или смс — вообще нереально. Но Рома ответил, а потом меня позвали к нему на пробы.
фото: Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»
Я приехал в Москву, там в старом здании Дома кино собралась целая толпа талантливых подростков, многие были знакомы друг с другом. Мы должны были играть разные импровизированные ситуации из абстрактного мира историй Ромы. Например, затереть за разницу между зоной и психушкой с Федором Лавровым или выпросить деньги у Фрола Фролова, а тот должен был, например не дать. Конечно, у меня совсем не получилось. Я был очень мимо и не понимал, что делать. Со мной пробовался Олег Чугунов. С Олегом в паре был какой-то пацан, который говорил что-то типа «блин, дай денег, нам очень надо, мы вернем», а Фрол ему что-то очень жесткое и по понятиям отвечал. Сцена шла около пяти минут, и Олег за это время не сказал ни слова. И был так точен и правдив, что его утвердили. Я очень люблю задавать ему вопросы. Он как оракул, только наоборот. К оракулу нужно осознанно подходить, а к Роме чем более бессознательно, тем интереснее будет ответ», – рассказал о знакомстве и работе с Михайловым Марк.
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