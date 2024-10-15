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Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс

15 октября
2024 год

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15 октября 2024
Летний марафон кинофестивалей плавно переходит в зимний сезон кинопремий, но кое-где ещё продолжают греметь премьеры. 9 октября в Лондоне открылся 68-й Кинофестиваль BFI, в рамках которого состоялись показы фильмов «Анора», «Настоящая боль», «Слухи», «Дикий робот», «Урок игры на фортепиано» и «Эмилия Перес». Среди фаворитов сезона (Кейт Бланшетт, Майки Мэдисон, Зои Салданья, Селена Гомес) на фестивале были замечены местные национальные достояния в лице Рэйфа Файнса, Билла Найи и Элтона Джона.

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Кейт Бланшетт

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Педро Паскаль

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Чарльз Дэнс

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Дженнифер Грей

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Билл Найи

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Майки Мэдисон

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Зои Салданья

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Селена Гомес

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Изабелла Росселлини

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Рэйф Файнс

Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс
фото: Элтон Джон
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АнораДикий роботНастоящая больСлухиУрок игры на фортепианоЭмилия Перес

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Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс фотографии
Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс фотографии
Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс фотографии
Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс фотографии
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