Осенний марафон: Кейт Бланшетт, Изабелла Росселлини и Рэйф Файнс

Летний марафон кинофестивалей плавно переходит в зимний сезон кинопремий, но кое-где ещё продолжают греметь премьеры. 9 октября в Лондоне открылся 68-й Кинофестиваль BFI, в рамках которого состоялись показы фильмов «Анора»
, «Настоящая боль»
, «Слухи»
, «Дикий робот»
, «Урок игры на фортепиано»
и «Эмилия Перес»
. Среди фаворитов сезона (Кейт Бланшетт
, Майки Мэдисон
, Зои Салданья
, Селена Гомес
) на фестивале были замечены местные национальные достояния в лице Рэйфа Файнса
, Билла Найи
и Элтона Джона
.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Педро Паскаль
фото: Чарльз Дэнс
фото: Дженнифер Грей
фото: Билл Найи
фото: Майки Мэдисон
фото: Зои Салданья
фото: Селена Гомес
фото: Изабелла Росселлини
фото: Рэйф Файнс фото: Элтон Джон
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