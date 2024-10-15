«У разных соцсетей разные законы жанра»: Ирина Горбачёва о трансформации своего медийного образа

Популярность Ирины Горбачёвой
началась не на театральной сцене, а в запретграме: юмористические скетчи актрисы быстро завоевали популярность у публики и заставили обратить на неё внимание рекламодателей, режиссёров и продюсеров. Однако образ Горбачёвой в соцсетях достаточно быстро трансформировался: с появлением предложений о работе развлекательный контент сначала стал носить рекламный характер, а потом и вовсе сошёл на нет, уступив место фотографиям из путешествий и красивым фотосессиям.
О трансформации своего медийного образа и «законах жанра», присущих различным соцсетям Ирина рассказала в эфире подкаста «Плёнка»
.
«Я в 2016 году и я сейчас — это два разных человека. Поменялась ли я в медиа? Точно да. Осталось ли во мне что-то с тех времен? Конечно, это же часть меня. Я не изменилась настолько, чтобы перестать шутить и юморить. Но меня стали интересовать другие вещи: рефлексия, главным образом. На любые темы, которые меня трогают»
.
«У каждой соцсети есть свой определённый формат. Мои аккаунты в соцсетях — это 10% от меня. И конечно же, там происходит трансформация моего образа, но по законам того жанра, в котором там существует всё. Прийти и просто ломать его было бы странно. У разных соцсетей разная аудитория, разная подача материала, да просто разные технические условия. В телеграм-канале я могу записывать 15-минутные голосовые, в которых я разговариваю со своим как будто бы другом или подругой о том, что я сейчас проживаю. Это как такие маленькие подкасты. Но разные соцсети — разные форматы. Из 19 минут в телеграме нужно сделать минуту в запретграме: чёткая понятная выжимка, чтобы зацепило».
обсуждение >>