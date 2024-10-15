«Мне это надо»: Ирина Горбачёва о потребности в наставнике

Ирина Горбачёва
почти во всех интервью затрагивает тему духовного поиска и телесных практик. У актрисы с 2016 года есть наставница и собственный ретрит-центр в Геленджике. А спектр её верований простирается от православия до буддизма. В интервью для подкаста «Плёнка»
Ирина объяснила, почему ей так важно и интересно подпитывать своё мистическое сознание.
«Раньше я воспринимала мир, как набор ограничений. А сейчас я понимаю, что это набор ограничений моих знаний о мире. Изучать этот мир для меня важно. И думать о том, что что-то есть после смерти. Я не знаю, но по факту твёрдой уверенности нет. Есть люди, которые пережили клиническую смерть и рассказывают о своём опыте. Есть монахи, ещё кто-то. Это же тоже часть нашего мира. Мне это больше просто откликается, что есть что-то дальше. Уверена ли я в этом? Нет. Сомневаюсь? Конечно.
Откуда приходят идеи? Что такое идея? Что-то иногда происходит метафизическое. Интуитивное. А что такое интуиция? А что это за внутренний голос, который подсказывает верные решения? Что это за тонкая материя? Как это происходит?»
Внимательность к этим темам помогает актрисе отличать доводы рассудка от подсказок «чуйки». «Как только я начинаю торговлю внутри себя и появляется слово «надо», а желания при этом нет, я доверюсь всё-таки своему желанию. Потому что уже накопился определенный опыт в моей жизни, когда я не следовала своему внутреннему желанию и потребности и поступала против своего естества, а потом очень об этом сожалела. И в картинах некоторых так участвовала. Когда я прям понимаю: ну не хочу я с этим режиссёром работать, мне нафиг это не надо, это просто не моя история. А рацио начинает: «Ну подожди, тихо-тихо, а может, всё-таки дадим шанс?» И меркантильность просыпается. И я захожу в этот процесс, а потом выхожу из него кишками наружу»
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Также по просьбе ведущего подкаста Ирина раскрыла понятие «наставник» и объяснила, для чего он нужен. «Мастер — это практик. Как учитель. Человек прошёл определённые практики, съездил в Тибет. Это нельзя пощупать и потрогать. Это человек, который имеет огромный опыт не только жизненный, а ещё и в практике: в практике медитации, расстановок. Зачем наставник? А зачем учителя в школе? Это должна быть длинная и объёмная и обстоятельная беседа. Не на 15 минут. Да мне нужен наставник, и всё. Я просто чувствую в этом потребность. Мне так надо».
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