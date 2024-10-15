Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов

14 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Кореша»
. Картину зрителям представили актёры Георгий Дронов
, Владимир Карпук
, Микита Воронов
, Сергей Комаров
и Никита Джигурда
.
фото: Владимир Карпук
фото: Георгий Дронов
фото: Никита Джигурда и Марина Анисина
фото: Микита Воронов
фото: Сергей Комаров
Среди гостей премьеры были Дмитрий Дюжев
, Евгения Синицкая
, Юлия Беретта
, Екатерина Молоховская
, Анна Ещенко
и многие другие.
фото: Анна Ещенко
фото: Евгения Синицкая
фото: Екатерина Молоховская
«Кореша» в прокате с 17 октября 2024 года.
фото: Дмитрий Дюжев
«Кореша»
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