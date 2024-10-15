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Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов

15 октября
2024 год

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15 октября 2024
14 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Кореша». Картину зрителям представили актёры Георгий Дронов, Владимир Карпук, Микита Воронов, Сергей Комаров и Никита Джигурда.

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Владимир Карпук

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Георгий Дронов

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Никита Джигурда и Марина Анисина

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Микита Воронов

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Сергей Комаров

Среди гостей премьеры были Дмитрий Дюжев, Евгения Синицкая, Юлия Беретта, Екатерина Молоховская, Анна Ещенко и многие другие.

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Анна Ещенко

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Евгения Синицкая

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Екатерина Молоховская

Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов
фото: Дмитрий Дюжев

«Кореша» в прокате с 17 октября 2024 года.

«Кореша»
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Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов фотографии
Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов фотографии
Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов фотографии
Кадиллак: Никита Джигурда, Дмитрий Дюжев и Георгий Дронов фотографии
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