Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков

Новости кино
Второй сезон комедийного проекта стартует 28 октября
Спутник телезрителя
15 октября, 15:10, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Пропорции лица актёра идеальны на 93%
Интервью
Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками
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Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи
Спутник телезрителя
16 октября, 17:20, Кино ТВ
Новости кино
Премьера сериала состоится 18 октября на «Dомашнем»
Новости кино
Смотр пройдет с 17 по 30 октября
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