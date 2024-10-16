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Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков

16 октября
2024 год

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16 октября 2024
10 октября в Геленджике тихо и скромно завершился 2-й кинофестиваль нового российского кино "Маяк", победителями которого стали Александр Хант, Зака Абдрахманова, Екатерина Смолина, Евгения Громова и Максим Стоянов. Среди гостей фестиваля были замечены Кристина Асмус, Оксана Михеева, Дарья Харченко и другие.

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Любовь Мульменко

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Владимир Мишуков

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Екатерина Смолина

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Павла Стратулат

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Александр Хант

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Евгения Громова

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Зака Абдрахманова

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Кристина Асмус

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Дарья Харченко

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Дама с собачкой

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Элла Соколова, Жан Просянов и Инга Шепелева

Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
фото: Макар Хлебников
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Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков фотографии
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