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«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью

16 октября
2024 год

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16 октября 2024

В прошлом месяце Наталья Андрейченко выпустила автобиографическую книгу «Откровение», в которой в соответствии с названием, поделилась самыми разнообразными историями из своей жизни, включая жуткий эпизод с избиением.

«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью

В интервью Лауре Джугелии Андрейченко призналась, что совсем недавно пошла на психотерапию, которая помогла ей понять свою мать и поменять отношение к ней. Мать Андрейченко была властной и холодной женщиной, однако сейчас актриса понимает, что именно благодаря этому специфическому воспитанию она выросла выносливой и трудолюбовой.

«Кто не почитает своих родителей — грош им цена. Вот только сейчас я поняла, что Натальи Андрейченко никогда бы не было, если бы не было такой зверской мамы. Противостоять этой умнейшей горе с тремя образованиями было так страшно. Я так её боялась. Но если бы её не было, и меня бы не было, и я бы никогда не смогла сыграть то, что играла».

«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью

«За что я её ненавидела? Нежности не дала. Не хвалила, не обнимала. Она по-своему выражала любовь. Но с другой стороны: музыкальная школа, балетная школа — она же это всё помогала мне пройти. Университет. А я жила в Долгопрудном. И мне надо было идти на электричку и глубокой ночью идти от станции Водники к себе. Конечно, я тогда её ненавидела. Но как мне это сейчас помогает».

В книге Андрейченко упоминает некую керосиновую зависимость, от которой её в пять лет лечила мама. Сама актриса не помнит никакой зависимости и предполагает, что мама имела в виду что-то другое: «Меня и от мастурбации лечили. У мамы всё являлось болезнью. Это очень страшно. Меня в сумасшедший дом водили придурков всяких показывали. И говорили: будешь так делать — станешь такой же».
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«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью фотографии
«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью фотографии
«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью фотографии
«Я так её боялась»: Наталья Андрейченко о сложных отношениях с матерью фотографии
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