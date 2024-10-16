СМИ: Василию Ливанову диагностировали рак

Согласно данным новостного телеграм-канала Shot
у 89-летнего Василия Ливанова
была обнаружена злокачественная опухоль. По информации, полученной, скорее всего, от медперсонала учреждения, где актёр проходил комплексное обследование, МРТ показало новообразование в области малого таза. Однако на данном этапе опухоль не угрожает жизни актёра, а вот хирургическое удаление может быть очень опасным в этом возрасте.
15 октября Ливанова выписали из больницы, куда он попал 29 сентября с инфарктом головного мозга. Актёр перенёс операцию, а 5 октября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце. Сейчас у Ливанова парализована часть лица и есть небольшие нарушения речи.
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