Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

17 октября
2024 год

Лайфстайл >>
17 октября 2024
18 октября на телеканале «Dомашний» выходит 4-серийная детективная мелодрама «Мой любимый Раджа» про преодолевающую все преграды любовь скромной учительницы Елены и индийского бизнесмена Раджа Мишра. Роль Раджа досталась азербайджанскому актёру Рустаму Джабраилову, знакомому зрительницам «Dомашнего» по прошлогодней мелодраме «Абрикосовая горечь». И что-то нам подсказывает, что в скором времени российские зрительницы захотят побольше узнать о Рустаме. Поэтому Кино-Театр.Ру решил внимательнее присмотреться к актёру.

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

Рустам родился 8 июня 1986 года в Луганске и в пятилетнем возрасте переехал с семьёй в Баку. Модельная и актёрская карьера в планы Рустама не входила — в 2008 году он окончил географический факультет Бакинского государственного университета и собирался стать учителем географии. Но ещё во время учёбы в университете Рустама заметили модельные агенты и предложили ему сняться для рекламы.

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

После того, как Джабраилов стал лицом ведущего азербайджанского оператора связи «Azercell», его пригласили участвовать в национальном модельном конкурсе «The Best Model of Azerbaijan», где он одержал победу, обойдя 13 конкурентов.

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

В следующем, 2007 году Рустам опять занял первое место в этом конкурсе и отправился представлять страну на международном конкурсе моделей в Стамбуле, где снова одержал победу, получив титул «Лучшая модель мира».

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове
фото: Рустам на международном конкурсе моделей

В 2010 году Рустам переехал в Нью-Йорк, где поступил в специальную модельную школу и учился актёрскому мастерству в колледже Кингсборо. Но поскольку работа модели такая же нестабильная, как и актёрская профессия, Рустаму приходилось совмещать её со случайными подработками.

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове
фото: Рустам на показе Michael Bastian на Неделе моды в Нью-Йорке

Так что между показами на Неделе моды и съёмками для рекламы он успел поработать официантом, стекольщиком и ассистентом врача. Впрочем, ему не привыкать — ещё в родном Баку, в первый раз завоевав титул «Лучшей модели Азербайджана», Рустам спокойно отправился работать на стройку маляром.

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

Прожив четыре года в Америке, Рустам успел жениться и развестись, после чего вернулся в Баку, где начал применять полученное образование на практике, снимаясь в кино. В 2023 году он получил главную роль в драме «Родная земля», посвящённой войнам в Нагорном Карабахе. И тогда же сыграл турецкого врача, спасающего жизнь русской женщине, в мелодраме телеканала «Dомашний» «Абрикосовая горечь».

«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

Смотрите детективную мелодраму «Мой любимый Раджа» с 18 октября на телеканале «Dомашний».

«Мой любимый Раджа». ТВ-ролик
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   18.10.2024 - 01:06
Опять по золотому сечению определили))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дана Абызова: «Когда встречаются два человека, которые умеют принимать себя и окружающих, — счастью быть»
персоны
Рустам Джабраилов
фильмы
Абрикосовая горечьМой любимый Раджа

фотографии >>
«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове фотографии
«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове фотографии
«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове фотографии
«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Третьяков
16 октября ушёл из жизни актёр Игорь Третьяков.
Ринат Тазетдинов
16 октября ушёл из жизни актёр Ринат Тазетдинов.
Николай Пархоменко
15 октября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Пархоменко.

День рождения >>

Сергей Безруков
Константин Бутаев
Владимир Бутенко
Владимир Верёвочкин
Юлия Вознесенская
Александр Диденко
Лидия Драновская
Олег Масленников-Войтов
Ольга Сизова
Жан-Клод Ван Дамм
Арлисс Говард
Андреа Дель Бока
Жорж Жере
Джордж К. Скотт
Ингер Стивенс
Зак Эфрон
все родившиеся 18 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Про мою маму и про меня
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2024
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Бунинъ
биография, исторический фильм
Россия, 2024
Кореша
комедия
Россия, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Схватка
боевик
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен