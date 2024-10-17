«Самый красивый азербайджанец»: Что мы знаем о Рустаме Джабраилове

18 октября на телеканале «Dомашний» выходит 4-серийная детективная мелодрама «Мой любимый Раджа» про преодолевающую все преграды любовь скромной учительницы Елены и индийского бизнесмена Раджа Мишра. Роль Раджа досталась азербайджанскому актёру Рустаму Джабраилову, знакомому зрительницам «Dомашнего» по прошлогодней мелодраме «Абрикосовая горечь». И что-то нам подсказывает, что в скором времени российские зрительницы захотят побольше узнать о Рустаме. Поэтому Кино-Театр.Ру решил внимательнее присмотреться к актёру.
Рустам родился 8 июня 1986 года в Луганске и в пятилетнем возрасте переехал с семьёй в Баку. Модельная и актёрская карьера в планы Рустама не входила — в 2008 году он окончил географический факультет Бакинского государственного университета и собирался стать учителем географии. Но ещё во время учёбы в университете Рустама заметили модельные агенты и предложили ему сняться для рекламы.
После того, как Джабраилов стал лицом ведущего азербайджанского оператора связи «Azercell», его пригласили участвовать в национальном модельном конкурсе «The Best Model of Azerbaijan», где он одержал победу, обойдя 13 конкурентов.
В следующем, 2007 году Рустам опять занял первое место в этом конкурсе и отправился представлять страну на международном конкурсе моделей в Стамбуле, где снова одержал победу, получив титул «Лучшая модель мира».
фото: Рустам на международном конкурсе моделей
В 2010 году Рустам переехал в Нью-Йорк, где поступил в специальную модельную школу и учился актёрскому мастерству в колледже Кингсборо. Но поскольку работа модели такая же нестабильная, как и актёрская профессия, Рустаму приходилось совмещать её со случайными подработками.
фото: Рустам на показе Michael Bastian на Неделе моды в Нью-Йорке
Так что между показами на Неделе моды и съёмками для рекламы он успел поработать официантом, стекольщиком и ассистентом врача. Впрочем, ему не привыкать — ещё в родном Баку, в первый раз завоевав титул «Лучшей модели Азербайджана», Рустам спокойно отправился работать на стройку маляром.
Прожив четыре года в Америке, Рустам успел жениться и развестись, после чего вернулся в Баку, где начал применять полученное образование на практике, снимаясь в кино. В 2023 году он получил главную роль в драме «Родная земля», посвящённой войнам в Нагорном Карабахе. И тогда же сыграл турецкого врача, спасающего жизнь русской женщине, в мелодраме телеканала «Dомашний» «Абрикосовая горечь».
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