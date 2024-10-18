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Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов

18 октября
2024 год

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18 октября 2024
В начале октября отечественный и зарубежный бомонд не сбавлял темпы и не сбивал ритмы светской жизни. 3 октября на открытии ресторана Loona Sochi собрались Юлия Пересильд, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова и Андрей Мерзликин.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Юлия и Анна Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Андрей Мерзликин

7 октября в московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка художника Игоря Шелковского "Небесный город. Мастерская художника", на которой побывали Елизавета Базыкина, Андрей Малахов и Влад Лисовец.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Елизавета Базыкина

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Андрей Малахов

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Влад Лисовец

8 октября в Нью-Йорке состоялась премия журнала Glamour "Женщина года", на которой побывали Брук Шилдс и отказавшаяся от макияжа Памела Андерсон.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Брук Шилдс

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Памела Андерсон

В тот же день в Москве на премьере фильма «Стоп, ночь» собрались ветераны отечественной эстрады: A’Studio, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Стас Пьеха и Аркадий Укупник.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Байгали Серкебаев, Кети Топурия и Владимир Миклошич

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Денис Клявер

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Игорь Саруханов

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Стас Пьеха

9 октября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер, посвящённый ежегодному рейтингу "Time 100", отмечающему самых видных представителей индустрии развлечений. Среди гостей бала были Сабрина Карпентер, Кайя Гербер и Адриа Архона.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Сабрина Карпентер

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Адриа Архона

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Кайя Гербер

13 октября на гала-ужине II Национальной премии в индустрии красоты InterCHARM х HELLO! побывали Анна Чурина, Маруся Климова и Ольга Зайцева.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Маруся Климова

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Ольга Зайцева

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Анна Чурина

Этим же вечером в кинотеатре "Октябрь" рамках проекта КАРО.Арт прошла светская премьера мелодрамы «Чёрный чай», на которой побывали Александр Олешко, Катя Лель и Ирина Хакамада.

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Ирина Хакамада с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Катя Лель

Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов
фото: Александр Олешко
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Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов фотографии
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