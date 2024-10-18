Блеск и нищета красных дорожек: Памела Андерсон, Мария Кожевникова и Андрей Малахов

В начале октября отечественный и зарубежный бомонд не сбавлял темпы и не сбивал ритмы светской жизни. 3 октября на открытии ресторана Loona Sochi собрались
Юлия Пересильд
,
Олеся Судзиловская
,
Мария Кожевникова
и
Андрей Мерзликин
.
фото: Юлия и Анна Пересильд
фото: Мария Кожевникова
фото: Андрей Мерзликин
7 октября в московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка художника Игоря Шелковского "Небесный город. Мастерская художника", на которой побывали
Елизавета Базыкина
,
Андрей Малахов
и
Влад Лисовец
.
фото: Елизавета Базыкина
фото: Андрей Малахов
фото: Влад Лисовец
8 октября в Нью-Йорке состоялась премия журнала Glamour "Женщина года", на которой побывали
Брук Шилдс
и отказавшаяся от макияжа
Памела Андерсон
.
фото: Брук Шилдс
фото: Памела Андерсон
В тот же день в Москве на премьере фильма
«Стоп, ночь»
собрались ветераны отечественной эстрады: A’Studio,
Игорь Саруханов
,
Денис Клявер
,
Стас Пьеха
и
Аркадий Укупник
.
фото: Байгали Серкебаев, Кети Топурия и Владимир Миклошич
фото: Денис Клявер
фото: Игорь Саруханов
фото: Стас Пьеха
9 октября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер, посвящённый ежегодному рейтингу "Time 100", отмечающему самых видных представителей индустрии развлечений. Среди гостей бала были
Сабрина Карпентер
,
Кайя Гербер
и
Адриа Архона
.
фото: Сабрина Карпентер
фото: Адриа Архона
фото: Кайя Гербер
13 октября на гала-ужине II Национальной премии в индустрии красоты InterCHARM х HELLO! побывали
Анна Чурина
,
Маруся Климова
и
Ольга Зайцева
.
фото: Маруся Климова
фото: Ольга Зайцева
фото: Анна Чурина
Этим же вечером в кинотеатре "Октябрь" рамках проекта КАРО.Арт прошла светская премьера мелодрамы
«Чёрный чай»
, на которой побывали
Александр Олешко
,
Катя Лель
и
Ирина Хакамада
.
фото: Ирина Хакамада с дочерью
фото: Катя Лель фото: Александр Олешко
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