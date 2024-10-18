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«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце

18 октября
2024 год

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18 октября 2024
Головинский суд Москвы вынес решение по делу об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце. Актриса несколько месяцев судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным, который хотел официально оформить проживание их общего сына Тимофея у него. Как выяснилось недавно, инициатива исходила от самого Тимофея, который уже несколько месяцев жил у отца, почти не общаясь с мамой и сестрой. Муцениеце в многочисленных постах и комментариях намекала на то, что бывший муж и его новенькая жена настраивают Тимофея против мамы. Вот и сейчас, рассказывая о своей промежуточной победе (суд постановил, что Тимофей должен жить с матерью до проведения судебной экспертизы, которая неизвестно когда завершится), Агата намекнула на то, что сыну промыли мозги.

«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце

«Всё хорошо. Суд вынес решение, что Тимофей пока что на время окончательного вынесения решения суда должен жить со мной. Я ревела от радости, не могла никак остановиться. Я счастлива, что наш мир не совсем безнадёжен. Что люди всё видят, и судья всё видит. И что вся эта подающаяся под вареньем и мёдом история на самом деле очень нечестная. Все всё видят».

«Я очень надеюсь на честность второй стороны, надеюсь, что Тима просто привезут домой. Потому что так решил суд и ему будет лучше вернуться к своей привычной классной, хорошей жизни. Ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой. Сейчас мне тяжело это представить, потому что Тимоха перенастроен, у него сейчас какая-то небольшая каша в голове. Но я надеюсь, что все устроится и мы, взрослые люди, сможем дальше всё решать только мирным путём».

«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце
фото: Тимофей и Мия

Агата поблагодарила своего адвоката Наталью, назвав её честной и благородной, «чего не скажешь о другой стороне». А также призналась, что несколько раз у неё было желание всё бросить, но благодаря Наталье у них всё сложилось. «Я хочу мира. Чтобы все уже перестали лить яд, доказывать и отсуживать. И просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно. Чтобы Тима перестали дергать и рвать его на части — это моё единственное сейчас желание», — заключила актриса.
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«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце фотографии
«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце фотографии
«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце фотографии
«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце фотографии
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