«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце

Головинский суд Москвы вынес решение по делу об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце. Актриса несколько месяцев судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным, который хотел официально оформить проживание их общего сына Тимофея у него. Как выяснилось недавно, инициатива исходила от самого Тимофея, который уже несколько месяцев жил у отца, почти не общаясь с мамой и сестрой. Муцениеце в многочисленных постах и комментариях намекала на то, что бывший муж и его новенькая жена настраивают Тимофея против мамы. Вот и сейчас, рассказывая о своей промежуточной победе (суд постановил, что Тимофей должен жить с матерью до проведения судебной экспертизы, которая неизвестно когда завершится), Агата намекнула на то, что сыну промыли мозги.
«Всё хорошо. Суд вынес решение, что Тимофей пока что на время окончательного вынесения решения суда должен жить со мной. Я ревела от радости, не могла никак остановиться. Я счастлива, что наш мир не совсем безнадёжен. Что люди всё видят, и судья всё видит. И что вся эта подающаяся под вареньем и мёдом история на самом деле очень нечестная. Все всё видят».
«Я очень надеюсь на честность второй стороны, надеюсь, что Тима просто привезут домой. Потому что так решил суд и ему будет лучше вернуться к своей привычной классной, хорошей жизни. Ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой. Сейчас мне тяжело это представить, потому что Тимоха перенастроен, у него сейчас какая-то небольшая каша в голове. Но я надеюсь, что все устроится и мы, взрослые люди, сможем дальше всё решать только мирным путём».
фото: Тимофей и Мия
Агата поблагодарила своего адвоката Наталью, назвав её честной и благородной, «чего не скажешь о другой стороне». А также призналась, что несколько раз у неё было желание всё бросить, но благодаря Наталье у них всё сложилось. «Я хочу мира. Чтобы все уже перестали лить яд, доказывать и отсуживать. И просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно. Чтобы Тима перестали дергать и рвать его на части — это моё единственное сейчас желание», — заключила актриса.
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