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«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег

19 октября
2024 год

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19 октября 2024
Сарик Андреасян не только самый плодовитый режиссёр и продюсер в России, но ещё и самый критикуемый. Причём достаётся Сарику не только от кинокритиков и блогеров, но и от коллег по цеху, которые без опасений высмеивают качество и скорость его работы. В апреле грандиозный «анализ» рабочего метода Сарика (больше похожий на письменный стендап, в котором каждая строчка годится на панчлайн) выкатил в своём телеграм-канале генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия. Не стесняясь в выражениях, Картозия попытался объяснить феноменальный успех сериалов Сарика, выделив скорость, дешевизну и умение Андреасяна «ухаживать» за высокооплачиваемыми артистами вроде Нагиева и Прилучного.

«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег


За 15 лет нападок Сарик так привык, что почти не реагирует на выпады в свой адрес и комментирует их только тогда, когда его об этом попросят. Что и сделала ведущая подкаста "Спешл". По мнению Сарика, подобная критика со стороны мастодонтов телевизионной индустрии — вовсе не эмоциональный порыв, а продуманный бизнес-ход с целью устранения конкурента.

«Пост Картозии — абсолютный бизнес-ход. Он написал эту тему, чтобы я пришёл в Газпром-Медиа и сказал: «Это ваш работник, он должен это удалить, вы должны его наказать». Он сделал так, чтобы у меня был конфликт с Газпром-Медиа и чтобы я ушёл оттуда. Чтобы занять моё место. Он создал свой продакшн и хочет войти на рынок. Это абсолютно бизнес-ход. Это очень взрослые люди, которые ничего не делают просто так, от переизбытка эмоций. Он бы с удовольствием бы занял моё место. Я к этому отношусь как к профессиональной неконструктивной зависти».

«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег

Андреасян также отметил, что причины его успеха вовсе не в дешевизне производства или близких отношениях с актёрами. «У меня заказывают, потому что я даю результат. И это происходит не потому, что я снимаю дёшево. Это самое большое заблуждение. Я снимаю по тому же ценнику, который предлагают и другим. У меня заказывают, потому что я делаю хиты. А бомбит их, потому что они хотели бы оказаться на моём месте, но не могут.

Это все попытка унизить чей-то талант и минимизировать успех. В нашей стране люди не прощают успех. Если ты добиваешься успеха, люди находят 2 миллиона причин, почему ты его не заслужил. Но есть также успешные люди, про которых плохое не говорят, боятся. Потому что у них есть инструмент под названием власть. А у меня его нет, я ничего плохого Картозии сделать не могу. Я думаю, что если бы он также написал про Фёдора Бондарчука или Никиту Михалкова, последствия для него были бы другие».
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«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег фотографии
«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег фотографии
«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег фотографии
«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег фотографии
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