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СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич

19 октября
2024 год

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19 октября 2024
Несколько дней назад Андрея Гайдуляна засняли на видео в одном из московских клубов в обществе брюнетки, которая внешне совсем не напоминала жену актёра Александру Велескевич. На видео обратили внимание редакторы издания "СтарХит", которые тут же отыскали "источник из окружения актёра" и выяснили, что звезды сериала «СашаТаня» расстались больше года назад.

СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич

«Ребята разъехались ещё прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Так же Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись. Бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала «СашаТаня», а еще выпустили совместный спектакль -„Сказ про Федота Стрельца"»

По словам источника, актёры продолжают работать вместе и вести себя так, чтобы никто не заподозрил об их расставании. Что интересно, чуть более полугода назад Андрей и Александра стали героями шоу "ОК На связи!", в котором продолжали изображать супругов.
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СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич фотографии
СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич фотографии
СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич фотографии
СМИ: Андрей Гайдуллян расстался с Александрой Велескевич фотографии
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