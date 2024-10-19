Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги

Иван Ургант
поделился с подписчиками в запретграме неожиданной новостью — его книга «Припухлые железы жизни», в которой кроме содержания нет ничего, была распродана в количестве 5000 экземпляров.
Три месяца назад на канале Николая Солодникова
вышел спецвыпуск «Иваново детство»
, в котором Ургант водил Николая по памятным местам Санкт-Петербурга, рассказывая связанные с ними истории из своего детства
. Часть выпуска снималась в книжном магазине «Подписные издания» во время творческой встречи с Ургантом, приуроченной к выходу книги «Припухлые железы жизни». Ургант сразу предупредил публику, что книга «написана до какой-то степени».
«Я долго думал, как писать эту книгу. Но потом мне в голову пришло самое простое и правильное решение. Зачем мне писать книгу, не обсудив её с теми людьми, которые будут её покупать и возможнло читать. Поэтому книга, как видите, пустая. Она написана до какой-то степени: придумано название, главы. И я сегодня позвал вас, чтобы вместе с вами и обсудить — может, вы внесёте свои корректировки?»
Видимо, шутка прижилась
, и спустя три месяца в «Подписных изданиях» было куплено 5000 экземпляров. А вырученные с продажи средства в размере 3,5 миллионов рублей были перечислены детскому хоспису «Дом с маяком».
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