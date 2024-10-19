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Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги

19 октября
2024 год

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19 октября 2024
Иван Ургант поделился с подписчиками в запретграме неожиданной новостью — его книга «Припухлые железы жизни», в которой кроме содержания нет ничего, была распродана в количестве 5000 экземпляров.

Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги

Три месяца назад на канале Николая Солодникова вышел спецвыпуск «Иваново детство», в котором Ургант водил Николая по памятным местам Санкт-Петербурга, рассказывая связанные с ними истории из своего детства. Часть выпуска снималась в книжном магазине «Подписные издания» во время творческой встречи с Ургантом, приуроченной к выходу книги «Припухлые железы жизни». Ургант сразу предупредил публику, что книга «написана до какой-то степени».

Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги

«Я долго думал, как писать эту книгу. Но потом мне в голову пришло самое простое и правильное решение. Зачем мне писать книгу, не обсудив её с теми людьми, которые будут её покупать и возможнло читать. Поэтому книга, как видите, пустая. Она написана до какой-то степени: придумано название, главы. И я сегодня позвал вас, чтобы вместе с вами и обсудить — может, вы внесёте свои корректировки?»

Видимо, шутка прижилась, и спустя три месяца в «Подписных изданиях» было куплено 5000 экземпляров. А вырученные с продажи средства в размере 3,5 миллионов рублей были перечислены детскому хоспису «Дом с маяком».
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Иван Ургант

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Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги фотографии
Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги фотографии
Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги фотографии
Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей пустой книги фотографии
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