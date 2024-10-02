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Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель

2 октября
2024 год

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2 октября 2024
1 октября в Московском планетарии прошла светская премьера первых двух серий научно-фантастического сериала Wink.ru «Подростки в космосе». Сериал зрителям представили исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Валентин Анциферов, Александра Черкасова и другие. Перед началом показа все желающие смогли пройти космическую терапию и отправить свой запрос в космос.

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Лев Зулькарнаев

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Софья Аржаных

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Александра Черкасова

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Валентин Анциферов

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Дарья Акмалова

Среди гостей показа были замечены опытный контактёр с представителями внеземных цивилизаций Катя Лель, актрисы Саша Бортич, Татьяна Струженкова, Мила Ершова и другие.

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Саша Бортич

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Катя Лель

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Николай Шрайбер и Юлия Бедарева

Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель
фото: Татьяна Струженкова

Премьера сериала «Подростки в космосе» состоится на wink.ru уже 3 октября 2024 года.

«Подростки в космосе». Трейлер №2
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Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель фотографии
Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель фотографии
Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель фотографии
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