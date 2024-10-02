Выпуск: Саша Бортич, Николай Шрайбер и Катя Лель

1 октября в Московском планетарии прошла светская премьера первых двух серий научно-фантастического сериала Wink.ru «Подростки в космосе»
. Сериал зрителям представили исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев
, Софья Аржаных
, Святослав Рогожан
, Николай Шрайбер
, Валентин Анциферов
, Александра Черкасова
и другие. Перед началом показа все желающие смогли пройти космическую терапию и отправить свой запрос в космос.
фото: Лев Зулькарнаев
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Софья Аржаных
фото: Александра Черкасова
фото: Валентин Анциферов
фото: Дарья Акмалова
Среди гостей показа были замечены опытный контактёр с представителями внеземных цивилизаций Катя Лель
, актрисы Саша Бортич
, Татьяна Струженкова
, Мила Ершова
и другие.
фото: Саша Бортич
фото: Катя Лель
фото: Николай Шрайбер и Юлия Бедарева
Премьера сериала «Подростки в космосе» состоится на wink.ru уже 3 октября 2024 года.
фото: Татьяна Струженкова
«Подростки в космосе». Трейлер №2
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