Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка

На днях папарацци засняли Дженнифер Лоуренс
и её "округлившийся живот" на ужине в Лос-Анджелесе. Редакторы журнала "Vogue" тут же связались с представителями актрисы, которые подтвердили информацию о том, что Дженнифер ждёт второго ребёнка.
Актриса и её муж, галерист Кук Марони
уже выспитывают 2-летнего сына Сая
. С Куком Марони Лоуренс начала встречаться в 2018 году, а уже в октябре 2019 они сыграли свадьбу.
После рождения первенца Лоуренс стала сниматься крайне редко, отдав предпочтение продюсированию. 25 октября выходит спродюсированная Дженнифер (совместно с Хиллари Клинтон
) документалка о запрещающих аборт законах «Журавски против Техаса»
. А в декабре на Apple TV+ состоится премьера ещё одного спродюсированного актристой фильма «Хлеб и розы»
— документальной ленты о женщине из Афганистана, которая живёт в управляемом талибами Кабуле.
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