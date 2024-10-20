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Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка

20 октября
2024 год

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20 октября 2024
На днях папарацци засняли Дженнифер Лоуренс и её "округлившийся живот" на ужине в Лос-Анджелесе. Редакторы журнала "Vogue" тут же связались с представителями актрисы, которые подтвердили информацию о том, что Дженнифер ждёт второго ребёнка.

Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка

Актриса и её муж, галерист Кук Марони уже выспитывают 2-летнего сына Сая. С Куком Марони Лоуренс начала встречаться в 2018 году, а уже в октябре 2019 они сыграли свадьбу.

Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка

После рождения первенца Лоуренс стала сниматься крайне редко, отдав предпочтение продюсированию. 25 октября выходит спродюсированная Дженнифер (совместно с Хиллари Клинтон) документалка о запрещающих аборт законах «Журавски против Техаса». А в декабре на Apple TV+ состоится премьера ещё одного спродюсированного актристой фильма «Хлеб и розы» — документальной ленты о женщине из Афганистана, которая живёт в управляемом талибами Кабуле.
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Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка фотографии
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