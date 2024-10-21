Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник

20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво»
о том, как из старинной «зажигалки» весёлому и хитрому Ване является царевна Даша. Однако сражаться Ване придётся не только за неё, но и за правду, надежду и любовь. Среди гостей были актёры фильма Роман Евдокимов
, Антонина Бойко
, Ирина Старшенбаум
, Виталий Хаев
, Ян Цапник
и Алексей Фаддеев
, а также Светлана Иванова
и Джаник Файзиев
, Мила Ершова
, Иван Добронравов
, Александра Ребенок
, Дарья Руденок
и многие другие.
фото: Роман Евдокимов
фото: Антонина Бойко
фото: Ирина Старшенбаум
фото: Ян Цапник
фото: Виталий Хаев со спутницей
фото: Алексей Фаддеев
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев
фото: Кирилл Зайцев с семьей
фото: Мила Ершова
фото: Иван Добронравов с семьёй
фото: Александра Ребенок
фото: Дарья Руденок
Фильм «Огниво» выйдет во всех кинотеатрах страны уже 24 октября.
фото: Надежда Лумпова с сыном
«Огниво»
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