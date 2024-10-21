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Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник

21 октября
2024 год

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21 октября 2024
20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво» о том, как из старинной «зажигалки» весёлому и хитрому Ване является царевна Даша. Однако сражаться Ване придётся не только за неё, но и за правду, надежду и любовь. Среди гостей были актёры фильма Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Ян Цапник и Алексей Фаддеев, а также Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Мила Ершова, Иван Добронравов, Александра Ребенок, Дарья Руденок и многие другие.

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Роман Евдокимов

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Антонина Бойко

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Ирина Старшенбаум

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Ян Цапник

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Виталий Хаев со спутницей

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Алексей Фаддеев

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Кирилл Зайцев с семьей

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Мила Ершова

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Иван Добронравов с семьёй

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Александра Ребенок

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Дарья Руденок

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник
фото: Надежда Лумпова с сыном

Фильм «Огниво» выйдет во всех кинотеатрах страны уже 24 октября.

«Огниво»
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Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник фотографии
Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник фотографии
Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник фотографии
Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник фотографии
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