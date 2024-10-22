Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков

Павел Деревянко и Юлия Александрова отказываются вступать в «Открытый брак»
Стартовали съемки продолжения драмеди о свободных отношениях
3 комментария
21 октября в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ криминальной драмы «Лихие» режиссёра Юрия Быкова. Первые эпизоды сериала о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире, посмотрели актёры проекта, а также Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Алёна Апина, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Мария Андреева, Алина Насибулина и многие другие.
обсуждение >>