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Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков

22 октября
2024 год

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22 октября 2024

21 октября в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ криминальной драмы «Лихие» режиссёра Юрия Быкова. Первые эпизоды сериала о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире, посмотрели актёры проекта, а также Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Алёна Апина, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Мария Андреева, Алина Насибулина и многие другие.

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Роман Набатов и Дарья Мельникова

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Ольга Сутулова, Александра Ремизова, Артем Быстров, Елена Бродач

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Денис Шведов

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Алёна Апина

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Александра Урсуляк

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Владимир Гарцунов

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Дмитрий Лысенков

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Мария Андреева

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Алина Насибуллина

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Анна Завтур

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Василий Копейкин

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Гела Месхи

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Катерина Ковальчук

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Полина Максимова

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Светлана Степанковская

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков
фото: Полина Денисова

Премьера сериала состоится 24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

«Лихие»
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Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков фотографии
Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков фотографии
Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков фотографии
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