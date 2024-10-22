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Russian Girls: Наталья Орейро перепела хит «Комбинации»

22 октября
2024 год

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22 октября 2024
Латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро и российский актёр Владимир Канухин, исполнивший в сериале «Комбинация» роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели хит легендарного гёрлз-бэнда «Russian Girls».

Russian Girls: Наталья Орейро перепела хит «Комбинации»

«Я впервые в этой стране, и меня сразу сильно впечатлила аргентинская музыка с ее горячим настроем, страстью, порывом и очень интересным ритмом. Для меня большая радость и честь поработать со звездой мирового уровня Натальей Орейро. Мне кажется, она привнесет комбинацию доброй ностальгии, теплых чувств и воспоминаний. И это созвучно творчеству группы “Комбинация”, которая тоже сочетает это искусство и рассказывает о нем через женский голос. Думаю, это станет настоящим подарком и для участников этой истории, и для зрителей!» — рассказал Владимир Канухин, исполнивший роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова.

Russian Girls: Наталья Орейро перепела хит «Комбинации»

Кавер появится 24 октября — в день выхода финальной серии байопика на Wink.ru. А пока делимся тизером музыкального эксперимента.

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