Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»

В российский прокат вышел фильм Шона Бэйкера«Анора», победивший в Каннах в этом году. Главные роли в картине о молодой стриптизёрше из Бруклина и сыне русского олигарха исполнили Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн. В интервью The Guardian актриса рассказала, как готовилась к роли в фильме и учила русский язык.
фото: Кадр из фильма «Анора»
Когда Майки утвердили на роль, она с энтузиазмом принялась за подготовку: взяла уроки русского языка, скачала приложение для изучения языков Duolingo и начала слушать записи на русском с раннего утра до позднего вечера. За месяц до съёмок актриса даже переехала на Брайтон-Бич, чтобы выработать характерный акцент: «Я вышла со своего первого двухчасового занятия по русскому языку и подумала: «Да, я не смогу этого сделать. Я не могу выучить новый язык для фильма. Кто так делает? Это безумие! Я упрямый человек, но я не верю, что в конце концов у меня это получилось», – рассказала Майки.
фото: Кадр из фильма «Анора»
Параллельно Бейкер собрал список книг и фильмов о секс-работе, чтобы погрузить Майки в культурный контекст профессии её героини. Наибольшее влияние на неё оказали мемуары «Современная шлюха», написанные в 2018 году бывшей танцовщицей и эскортницей из Торонто Андреа Верхун, которая в итоге стала консультантом по фильму «Анора»: «Я действительно привязалась к ней в каком-то смысле. И подумала, что Ани может соотнести себя с ней, потому что мне нравилось её чувство юмора и то, как она говорила о секс-работе и как ей это нравилось. И я думаю, что Ани — та, кто наслаждается своей сексуальностью и сексом, и поэтому было приятно прочитать узнать эту точку зрения. Да, я хотела, чтобы это было, типа, радостно», – поделилась Мэдисон.
фото: Шон Бэйкер и Майки Мэдисон
Также актриса рассказала, что её отцу пришлось установить для неё в доме шест, чтобы регулярно тренироваться перед съёмками. Героиня Майки танцует в фильме всего несколько секунд, но даже для такой небольшой сцены актрисе пришлось усердно готовиться: «Танцы на пилоне требуют большой физической подготовки, чего я никогда не ожидала, потому что со стороны они выглядят очень лёгкими, красивыми и сексуальными», — говорит она.
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