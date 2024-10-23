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Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»

23 октября
2024 год

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23 октября 2024
В российский прокат вышел фильм Шона Бэйкера «Анора», победивший в Каннах в этом году. Главные роли в картине о молодой стриптизёрше из Бруклина и сыне русского олигарха исполнили Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн. В интервью The Guardian актриса рассказала, как готовилась к роли в фильме и учила русский язык.

Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»
фото: Кадр из фильма «Анора»

Когда Майки утвердили на роль, она с энтузиазмом принялась за подготовку: взяла уроки русского языка, скачала приложение для изучения языков Duolingo и начала слушать записи на русском с раннего утра до позднего вечера. За месяц до съёмок актриса даже переехала на Брайтон-Бич, чтобы выработать характерный акцент: «Я вышла со своего первого двухчасового занятия по русскому языку и подумала: «Да, я не смогу этого сделать. Я не могу выучить новый язык для фильма. Кто так делает? Это безумие! Я упрямый человек, но я не верю, что в конце концов у меня это получилось», – рассказала Майки.

Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»
фото: Кадр из фильма «Анора»

Параллельно Бейкер собрал список книг и фильмов о секс-работе, чтобы погрузить Майки в культурный контекст профессии её героини. Наибольшее влияние на неё оказали мемуары «Современная шлюха», написанные в 2018 году бывшей танцовщицей и эскортницей из Торонто Андреа Верхун, которая в итоге стала консультантом по фильму «Анора»: «Я действительно привязалась к ней в каком-то смысле. И подумала, что Ани может соотнести себя с ней, потому что мне нравилось её чувство юмора и то, как она говорила о секс-работе и как ей это нравилось. И я думаю, что Ани — та, кто наслаждается своей сексуальностью и сексом, и поэтому было приятно прочитать узнать эту точку зрения. Да, я хотела, чтобы это было, типа, радостно», – поделилась Мэдисон.

Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»
фото: Шон Бэйкер и Майки Мэдисон

Также актриса рассказала, что её отцу пришлось установить для неё в доме шест, чтобы регулярно тренироваться перед съёмками. Героиня Майки танцует в фильме всего несколько секунд, но даже для такой небольшой сцены актрисе пришлось усердно готовиться: «Танцы на пилоне требуют большой физической подготовки, чего я никогда не ожидала, потому что со стороны они выглядят очень лёгкими, красивыми и сексуальными», — говорит она.
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№ 1
Андрей (Омск)   23.10.2024 - 00:27
А че там готовится, играть девушку около шеста не так и сложно. У всех эти навыки есть внутри, надо себе и телу напомнить о них. делов то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора» фотографии
Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора» фотографии
Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора» фотографии
Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора» фотографии
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