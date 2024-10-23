Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга

У Харви Вайнштейна
, отбывающего наказание в тюрьме по обвинению в изнасилованиях, обнаружили рак костного мозга. Об этом сообщает NBC News
.
Сейчас 72-летний Вайнштейн проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке: «Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев по этому поводу»
, — заявил его представитель. В сентябре Вайнштейн также проходил лечение в связи с экстренной операцией на сердце. Продюсер продолжает оставаться в заключении, несмотря на отмену
приговора весной этого года.
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