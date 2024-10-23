Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга

23 октября
2024 год

Лайфстайл >>
23 октября 2024
У Харви Вайнштейна, отбывающего наказание в тюрьме по обвинению в изнасилованиях, обнаружили рак костного мозга. Об этом сообщает NBC News.

Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга

Сейчас 72-летний Вайнштейн проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке: «Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев по этому поводу», — заявил его представитель. В сентябре Вайнштейн также проходил лечение в связи с экстренной операцией на сердце. Продюсер продолжает оставаться в заключении, несмотря на отмену приговора весной этого года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   23.10.2024 - 01:06
получил по заслугам. жаль, что не раньше появился, а то слишком много прожил. иногда можно спорить было ли изнасилование разовое 30 лет назад, но только не в случаи этих фруктов. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   23.10.2024 - 00:46
Око за око, глаз за глаз читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Харви Вайнштейн

фотографии >>
Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга фотографии
Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга фотографии
Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга фотографии
Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Ильин
21 октября ушёл из жизни композитор Вадим Ильин.
Алексей Тенчой
19 октября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Тенчой.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Габриэль Гойти
Диана Дорс
Эмилия Кларк
Маргарет Куэлли
Оскар Мартинес
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Пришелец
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен