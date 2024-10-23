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Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки

23 октября
2024 год

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23 октября 2024
Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера и экс-главу «СТС Медиа» Александра Роднянского* к 8,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки

Его признали виновным в распространении фейков о ВС России. Продюсера объявили в международный розыск и на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Сейчас он находится за пределами России. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории страны либо экстрадиции в Россию.

*Признан в РФ иноагентом.
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Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки фотографии
Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки фотографии
Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки фотографии
Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки фотографии
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