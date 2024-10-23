Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки

Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера и экс-главу «СТС Медиа» Александра Роднянского
* к 8,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает
прокуратура Москвы.
Его признали виновным в распространении фейков о ВС России. Продюсера объявили в международный розыск и на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Сейчас он находится за пределами России. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории страны либо экстрадиции в Россию.
*Признан в РФ иноагентом.
обсуждение >>